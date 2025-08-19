الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته



يذكر أن البرغوثي من مواليد العام 1959، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وقد اعتقلته سلطات الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية عام 2002، وحكمت عليه لاحقا بالسجن مدى الحياة خمس مرات.

رام الله - دنيا الوطنأدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تهديد ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرّف إيتمار بن غفير، للأسير القائد مروان البرغوثي، المعتقل منذ العام 2002، داخل زنزانته.وظهر بن غفير بمقطع فيديو عبر حسابه في منصة (إكس(، يوم الجمعة الماضي، واقفا إلى جانب شخصين أحدهما حارس سجن، وهم يحيطون بالأسير البرغوثي داخل زنزانته في سجن (ريمون)، قبل أن يتفوه بن غفير بعبارات تهديدية مباشرة للبرغوثي.وأكد الناطق باسم المفوضية الأممية، ثمين الخيطان، أن الفيديو غير مقبول، مضيفا أن "سلوك الوزير ونشر الفيديو يمثلان هجوما على كرامة البرغوثي".وقال الخيطان إن "القانون الدولي يُحتّم معاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية كريمة، واحترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها".وحذر من أن تصرفات بن غفير "قد تشجّع على العنف ضد المحتجزين الفلسطينيين" وتمكّن من انتهاكات الحقوق في السجون الإسرائيلية.