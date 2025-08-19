شؤون فلسطينية

مسؤولون إسرائيليون بينهم نتنياهو في اجتماع سابق
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل، تطالب بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدا أنها "في مرحلة الحسم ضد حركة حماس" وذلك غداة موافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون.

وأكد المسؤول في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، ونطالب بالإفراج عن جميع الرهائن الـ 50".

وتابع: "نحن في مرحلة اتخاذ القرار النهائي بشأن حماس ولن نترك أي رهينة خلفنا".

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أن: "إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع الرهائن وفقا للمبادئ التي حددها المجلس الوزاري لإنهاء الحرب في غزة".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت، الاثنين، موافقتها على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي قدمته مصر وقطر.

وأوضحت الحركة أنها والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدم لها من الوسيطين المصري والقطري".

وصباح الثلاثاء، قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن مقترح وقف إطلاق النار الأحدث في غزة الذي وافقت عليه حركة حماس "يكاد يتطابق" مع خطة سابقة طرحها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "استلمنا الرد كما قلنا من حركة حماس. بالنسبة لنا هو رد إيجابي جدا ويمثل صورة شبه متطابقة لما تمت الموافقة عليه مسبقا من الطرف الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن بلاده لا تزال في انتظار الرد الإسرائيلي على موافقة الحركة.

مسؤول بمكتب نتنياهو: سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير ونطالب بالإفراج عن الـ50 أسيراً

