ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 239 منذ بدء الإبادة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء الصحفيين الفلسطينيين بالقطاع إلى 239 جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 239 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي إسلام الكومي (بقصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة)".وأكد أن الكومي كان "يعمل محررا صحفيا، وصانع محتوى مع عدة منصات إعلامية".وأدان المكتب "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج".ودعا "الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".كما حمّل "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَكراء الوحشية".