(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

رام الله - دنيا الوطنقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) إن نحو 86% من مساحة قطاع غزة تخضع حاليا لأوامر بالإخلاء أو مناطق عسكرية، وأن مستشفيات جنوب القطاع تعمل بأضعاف طاقتها لاستقبال مرضى الشمال.وأكد المكتب الأممي في بيان، الاثنين، أن إجبار مئات الآلاف في غزة على النزوح وصفة للكارثة وقد يرقى إلى التهجير القسري.وشدد على التزامه بخدمة أهالي غزة وقال إنه سيبقى موجودا في مدينة غزة لتقديم الدعم، مؤكدا الحاجة للوصول دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإدخال الإمدادات عبر جميع المعابر.