"الخارجية" الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة الغربية.وقالت في بيان صادر عنها، إن انتهاكات المستوطنين واعتداءاتهم وجرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، تأتي في ظل انفلاتهم من أي قانون، بل إمعانهم في استباحة الأرض الفلسطينية ومحاولة فرض سيطرتهم عليها بقوة السلاح وبحماية قوات الاحتلال.كما أدانت الوزارة، إقدام جرافات الاحتلال على شق طرق استيطانية في بلدة دير دبوان والبلدات المجاورة، في استهداف يومي متواصل للمواطنين وأراضيهم في تلك المنطقة، بهدف تعميق الاستيطان الاستعماري فيها وتوسيعه.وأكدت، أن جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير قانونية ولا تمنحه أية شرعية أو حق، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها باتخاذ إجراءات دولية حاسمة لحماية فرصة تطبيق حل الدولتين ووقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم.