دولي

وزيرة خارجية فنلندا: ننتظر اللحظة المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين

وزيرة خارجية فنلندا: ننتظر اللحظة المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين
وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تنتظر اللحظة المناسبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكان الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب قد أعلن مطلع الشهر الجاري استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين، في حال تقدّمت حكومة بلاده بمقترح رسمي بهذا الشأن، مندّدًا بالوضع غير الإنساني في قطاع غزة.

وكتب ستوب في منشور على منصة (إكس)، أن قرارات دول مثل فرنسا وكندا وبريطانيا تعزز التوجه نحو الاعتراف بفلسطين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي "في إطار الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام".

وتتجه العديد من الدول الغربية مثل فرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة، نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة قبيل انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أعلنت فنلندا انضمامها إلى تلك الدول، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح قنوات إنسانية.

