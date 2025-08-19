شؤون فلسطينية

ديوان الجريدة الرسمية ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني -منظمة التحرير الفلسطينية يوقعان مذكرة تفاهم

ديوان الجريدة الرسمية ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني -منظمة التحرير الفلسطينية يوقعان مذكرة تفاهم
رام الله - دنيا الوطن
انطلاقًا من الدور الوطني والمجتمعي الذي يضطلع به كل من ديوان الجريدة الرسمية ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان في دولة فلسطين وقعت المستشار ريم ابو الرب رئيس ديوان الجريدة الرسمية وأحمد التميمي رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مذكرة تفاهم، الإثنين، الموافق 18/08/2025م وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة التي تسهم في دعم حقوق الإنسان في دولة فلسطين.

 حيث رحبت أبو الرب بهذا التعاون الذي سيكون مقدمة لتعزيز رؤية الطرفين بالعمل المشترك لتوحيد الجهود في مجال حقوق الانسان، ومواءمة التشريعات التي تدعمها، واشارت الى ان مجال عمل الديوان يرتبط بمجال عمل دائرة حقوق الانسان، واضافت الى ان هذه المذكرة استثنائية بحيث تمس الفلسطينين في داخل فلسطين وفي الخارج كونها تحتوي على العديد من الأنشطة التي سوف تترجم على ارض الواقع.

من جانبه دعم التميمي هذا التعاون وثمن  دور ديوان الجريدة الرسمية  الذي يعد المرجع الرئيسي في تسهيل وصول المواطنين للتشريعات وأكد على أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية لا سيما ديوان الجريدة الرسمية،  كما أشار إلى اهمية دعم قوانين حقوق الانسان لا سيما في ظل العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة، وأشار إلى اهمية تظافر جميع الجهود المحلية والدولية لوقف العدوان.

وفي كلمة منسق المجلس الاستشاري لدائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية،  وزير العدل الأسبق محمد شلالدة، أكد على أن الاتفاقيات الدولية أصبحت جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية بحيث يجب الالتزام بالعمل بها. واشار ان دائرة حقوق الانسان تعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان للفلسطينين في كل مكان.

بدوره، أعرب وكيل دائرة حقوق الإنسان حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية قاسم عواد عن أهمية هذه الخطوة النوعية نحو بناء منظومة عمل مشتركة، وأكد على ضرورة توفير آليات حقيقية تضمن التطبيق الأمثل للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية التي تحمي حقوق الإنسان الفلسطيني أينما كان.

وتأتي هذه المذكرة كخطوة استراتيجية بين الطرفين تنفيذاً لرؤيتهما وأهدافهما الاستراتيجية لدعم مفاهيم حقوق الإنسان.

أخبار ذات صلة

قائمة &quot;الممنوعات&quot; طويلة.. الاحتلال يعيق وصول شاحنات المساعدات لقطاع غزة

قائمة "الممنوعات" طويلة.. الاحتلال يعيق وصول شاحنات المساعدات لقطاع غزة

مصر: تقدم مهم في مفاوضات غزة والكرة الآن بملعب إسرائيل

مصر: تقدم مهم في مفاوضات غزة والكرة الآن بملعب إسرائيل

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

الحكومة الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف الحرب على غزة

الحكومة الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف الحرب على غزة

مسؤول بمكتب نتنياهو: سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير ونطالب بالإفراج عن الـ50 أسيراً

مسؤول بمكتب نتنياهو: سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير ونطالب بالإفراج عن الـ50 أسيراً

عضو (كنيست): فرض السيادة على الضفة الغربية أهم من التطبيع

عضو (كنيست): فرض السيادة على الضفة الغربية أهم من التطبيع

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 239 منذ بدء الإبادة الإسرائيلية

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 239 منذ بدء الإبادة الإسرائيلية

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

&quot;الخارجية&quot; الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة

"الخارجية" الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

شبانة: الاحتلال يستهدف البنية القانونية والنقابية في محاولة لتقويض صمود الفلسطينيين

شبانة: الاحتلال يستهدف البنية القانونية والنقابية في محاولة لتقويض صمود الفلسطينيين

الشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير: جهود متواصلة لتصدير المنتجات الزراعية من قلقيلية إلى الخارج

الشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير: جهود متواصلة لتصدير المنتجات الزراعية من قلقيلية إلى الخارج

(حماس) تدعو إلى تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف التجويع والإبادة في غزة

(حماس) تدعو إلى تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف التجويع والإبادة في غزة

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" قريباً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر