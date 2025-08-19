ديوان الجريدة الرسمية ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني -منظمة التحرير الفلسطينية يوقعان مذكرة تفاهم

رام الله - دنيا الوطنانطلاقًا من الدور الوطني والمجتمعي الذي يضطلع به كل من ديوان الجريدة الرسمية ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان في دولة فلسطين وقعت المستشار ريم ابو الرب رئيس ديوان الجريدة الرسمية وأحمد التميمي رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مذكرة تفاهم، الإثنين، الموافق 18/08/2025م وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة التي تسهم في دعم حقوق الإنسان في دولة فلسطين.حيث رحبت أبو الرب بهذا التعاون الذي سيكون مقدمة لتعزيز رؤية الطرفين بالعمل المشترك لتوحيد الجهود في مجال حقوق الانسان، ومواءمة التشريعات التي تدعمها، واشارت الى ان مجال عمل الديوان يرتبط بمجال عمل دائرة حقوق الانسان، واضافت الى ان هذه المذكرة استثنائية بحيث تمس الفلسطينين في داخل فلسطين وفي الخارج كونها تحتوي على العديد من الأنشطة التي سوف تترجم على ارض الواقع.من جانبه دعم التميمي هذا التعاون وثمن دور ديوان الجريدة الرسمية الذي يعد المرجع الرئيسي في تسهيل وصول المواطنين للتشريعات وأكد على أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية لا سيما ديوان الجريدة الرسمية، كما أشار إلى اهمية دعم قوانين حقوق الانسان لا سيما في ظل العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة، وأشار إلى اهمية تظافر جميع الجهود المحلية والدولية لوقف العدوان.وفي كلمة منسق المجلس الاستشاري لدائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، وزير العدل الأسبق محمد شلالدة، أكد على أن الاتفاقيات الدولية أصبحت جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية بحيث يجب الالتزام بالعمل بها. واشار ان دائرة حقوق الانسان تعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان للفلسطينين في كل مكان.بدوره، أعرب وكيل دائرة حقوق الإنسان حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية قاسم عواد عن أهمية هذه الخطوة النوعية نحو بناء منظومة عمل مشتركة، وأكد على ضرورة توفير آليات حقيقية تضمن التطبيق الأمثل للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية التي تحمي حقوق الإنسان الفلسطيني أينما كان.وتأتي هذه المذكرة كخطوة استراتيجية بين الطرفين تنفيذاً لرؤيتهما وأهدافهما الاستراتيجية لدعم مفاهيم حقوق الإنسان.