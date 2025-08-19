شؤون فلسطينية

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل إجرامها بحقّ الأسرى المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة، والمحتجز غالبيتهم في عزل سجني "مجدو" و"جانوت / ريمون ونفحة سابقا".

وأضاف نادي الأسير في بيان صادر عن اليوم الثلاثاء، أنّ استهداف قيادات الحركة الأسيرة لم يكن وليد هذه المرحلة، بل إنّ هذا الاستهداف لم يتوقف يوماً، غير أنّه بلغ ذروته منذ بدء حرب الإبادة، إذ استخدمت منظومة السجون أساليب التعذيب والتنكيل والإذلال، والاعتداء عليهم بالضرب المبرّح، وكذلك عبر استخدام الكلاب البوليسية. وشكّلت الاعتداءات في عزل سجن "مجدو" الأبرز بحقّهم، وكذلك خلال عمليات نقلهم المتكررة من سجن "مجدو" إلى سجن "جانوت".

ولفت نادي الأسير إلى المعطيات الأخيرة التي وردت بشأن الاعتداء الذي تعرّض له الأسير حسن سلامة خلال نقله من سجن "مجدو" إلى سجن "جانوت" برفقة مجموعة أخرى من الأسرى، حيث تعرّض لاعتداء وحشي وهو مقيّد اليدين والقدمين، وتمّ ضربه بشكل خاص على رأسه. كما تعرّض أسرى آخرون لاعتداءات وحشية خلال عمليات النقل التي جرت مؤخرا.

وتأتي هذه المعطيات بعد أيام على الفيديو المصوّر للأسير القائد مروان البرغوثي في زنزانته في عزل سجن "جانوت"، والذي ظهر فيه الوزير المتطرف "بن غفير" يوجّه تهديداته للقائد البرغوثي.

وذكر نادي الأسير أنّ مؤسسات الأسرى أكّدت في وقت سابق أنّ الاحتلال يمارس محاولات غير مسبوقة لتصفية قيادات من الحركة الأسيرة، الأمر الذي أدّى إلى إصابة العديد منهم بإصابات مختلفة ومتفاوتة، وتسبّب لهم بمشكلات صحية صعبة ومزمنة، إضافة إلى جريمة التّجويع التي تسببت بإصابتهم بهزال شديد ونقصان حاد في الوزن.

وبحسب معطيات تمكّنت بعض الطواقم القانونية من توثيقها خلال زيارات محدودة لعدد منهم، فإنّ هذه الاعتداءات فاقت مستوى الوصف والتّصوّر؛ إذ تتعمّد قوات القمع الاستمرار في الضّرب حتى تسيل الدماء من أجسادهم، مستخدمةً مختلف أنواع الأسلحة في التنكيل بهم، من الهراوات إلى البساطير، وصولاً إلى الكلاب البوليسية المزوّدة بخوذ حديدية. واليوم يعاني معظمهم من إصابات ورضوض وجروح، إلى جانب معاناتهم المستمرة من آلام وأوجاع تحول دون قدرتهم على النوم.

وأوضحت المؤسسات في بيان سابق أنّ المعطيات المحدودة التي جُمعت آنذاك، جرت في ظل حذر شديد خشية مضاعفة الهجمة بحقّ الأسرى، وأنّ محاولات إتمام زيارات لمجموعة منهم واجهت الكثير من العقبات أمام الطواقم القانونية. ورغم تمكّن بعض المحامين لاحقاً من إجراء زيارات محدودة جداً، إلّا أنّها جرت في ظروف مشدّدة وتحت رقابة عالية، وذلك في ظل استمرار التشديد على زيارات الأسرى المحكومين بالمؤبّد وقيادات الحركة الأسيرة منذ الشروع في عزلهم وتنفيذ عمليات انتقام ممنهجة بحقّهم على مدار الفترة الماضية.

وأضافت أنّ كل يوم يمرّ على الأسير المعزول منذ بداية الإبادة بات يشكّل زمناً مضاعفاً لا يمكن مقارنته بأي مرحلة سابقة، حيث أصبح العزل أكثر خطورة على مصير كل من يواجهه من الأسرى في ظل الاعتداءات وحالة التوحش المتواصلة بحقّهم.

 وقد سُجّلت عشرات الشهادات بشأن تلك الاعتداءات، إلى جانب عمليات التعذيب والإرهاب التي رافقها تهديد صريح لعدد من الأسرى بمحاولة تصفيتهم وعدم السماح بخروجهم أحياء من السجون.

وفي هذا الإطار، حمّل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى في السجون والمعسكرات، ومن بينهم قادة ورموز الحركة الأسيرة.

كما جدّدت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قدماً في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون ارتكابها بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، بما يعيد للمنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساسي الذي وُجدت من أجله، ويضع حدّاً لحالة العجز المرعبة التي أصابتها في ظل الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي تتمتع بها دولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والعقاب.

أخبار ذات صلة

قائمة &quot;الممنوعات&quot; طويلة.. الاحتلال يعيق وصول شاحنات المساعدات لقطاع غزة

قائمة "الممنوعات" طويلة.. الاحتلال يعيق وصول شاحنات المساعدات لقطاع غزة

مصر: تقدم مهم في مفاوضات غزة والكرة الآن بملعب إسرائيل

مصر: تقدم مهم في مفاوضات غزة والكرة الآن بملعب إسرائيل

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

الحكومة الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف الحرب على غزة

الحكومة الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف الحرب على غزة

مسؤول بمكتب نتنياهو: سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير ونطالب بالإفراج عن الـ50 أسيراً

مسؤول بمكتب نتنياهو: سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير ونطالب بالإفراج عن الـ50 أسيراً

عضو (كنيست): فرض السيادة على الضفة الغربية أهم من التطبيع

عضو (كنيست): فرض السيادة على الضفة الغربية أهم من التطبيع

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 239 منذ بدء الإبادة الإسرائيلية

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 239 منذ بدء الإبادة الإسرائيلية

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

&quot;الخارجية&quot; الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة

"الخارجية" الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

شبانة: الاحتلال يستهدف البنية القانونية والنقابية في محاولة لتقويض صمود الفلسطينيين

شبانة: الاحتلال يستهدف البنية القانونية والنقابية في محاولة لتقويض صمود الفلسطينيين

الشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير: جهود متواصلة لتصدير المنتجات الزراعية من قلقيلية إلى الخارج

الشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير: جهود متواصلة لتصدير المنتجات الزراعية من قلقيلية إلى الخارج

(حماس) تدعو إلى تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف التجويع والإبادة في غزة

(حماس) تدعو إلى تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف التجويع والإبادة في غزة

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" قريباً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر