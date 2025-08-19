عربي

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) ، بأن إسرائيل طلبت رسميا من الولايات المتحدة إنهاء عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).

وبحسب الصحيفة، فإن وزير الخارجية جدعون ساعر بعث قبل أيام برسالة إلى نظيره الأمريكي ماركو روبيو طالبه فيها بإنهاء عمل القوة الأممية.

وأضاف ساعر في رسالته: "كان من المفترض منذ البداية أن تكون القوة مؤقتة"، مدعيا أنها "فشلت في مهمتها الأساسية وهي منع حزب الله من ترسيخ وجوده جنوب نهر الليطاني كما أثبتت الحرب الأخيرة".

وزعم ساعر أن اليونيفيل دأبت في "تقاريرها إلى مجلس الأمن على تقديم صورة غير صحيحة عن الواقع"، وفق المصدر ذاته.

وقالت الصحيفة: "جاء الطلب الإسرائيلي تمهيدا للمداولات المرتقبة في الأمم المتحدة في نهاية أغسطس الجاري (لبحث تمديد مهمة اليونيفيل) وبعد مناقشات مطوّلة في المنظومة السياسية والأمنية الإسرائيلية".

وأضافت الصحيفة "تنص الرسالة الموجهة إلى روبيو على أن موقف إسرائيل هو ضرورة إنهاء ولاية اليونيفيل فورا".

وتابعت: "لكن كبديل، إذا لزم الأمر، يمكن تمديد الولاية لفترة إضافية محددة من ستة أشهر إلى عام واحد كحد أقصى، وذلك للسماح بحل منظم للقوة. مع ذلك، تؤكد الرسالة على أن موقف إسرائيل هو عدم استمرار عمليات اليونيفيل بعد ذلك".

وقالت: "أشار ساعر إلى أن هذه الفترة ستكون كافية لإعادة انتشار قوات الجيش اللبناني في جنوب لبنان، ولإخلاء مواقع اليونيفيل بشكل منظم".

وأردفت: "خلال هذه الفترة الانتقالية، وقبل الحلّ الكامل، سيتعين على اليونيفيل التركيز على مهام محددة، بما في ذلك المساعدة في إزالة العبوات الناسفة والألغام، وتدريب الجيش اللبناني في مختلف المجالات، وإخلاء مواقعها بشكل منظم".

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي ساعر بروبيو، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلال زيارته لواشنطن الأسبوع المقبل.
والاثنين الماضي، نقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن مصدر دبلوماسي مطلع (لم تسمه)، أن إسرائيل والولايات المتحدة أبلغتا أعضاء بمجلس الأمن الدولي بمعارضتهما للتجديد التلقائي لولاية بعثة اليونيفيل، وطالبتا بإعادة تقييم ضرورة استمرار وجود تلك القوة في جنوب لبنان.

