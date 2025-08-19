رغم المحادثات الجارية.. زامير يحدّد مراحل احتلال مدينة غزة



وفي 8 أغسطس/آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.



وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، بتهجير الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.



وفي 11 من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.



وتأتي الاستعدادات الإسرائيلية لاحتلال غزة، رغم استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، حيث وافقت الأخيرة على مقترح تقدم به الوسيطان المصري والقطري، يشمل وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوماً.



رام الله - دنيا الوطنحدد رئيس أركان الاحتلال، إيال زامير، الثلاثاء، مراحل خطة احتلال مدينة غزة، رغم استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).وبحسب موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي، فإن زامير سيقدم اليوم لوزير الجيش، يسرائيل كاتس، مراحل خطة احتلال مدينة غزة.وأشار الموقع إلى أن تلك المراحل تشمل استنتاجات وإدخال مبادئ أساسية في الخطط، لجعل احتلال المدينة أكثر فاعلية. كما تشمل تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، وذلك تمهيدًا لاحتلال مدينة غزة، في إطار تكثيف الضغط العسكري على (حماس) وانتزاع مناطق تسيطر عليها.وأوضح أن معظم مهام احتلال مدينة غزة ستُلقى على عاتق القوات النظامية.والأحد، صدّق زامير على خطة احتلال مدينة غزة، على أن يصدّق عليها كاتس اليوم الثلاثاء، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.