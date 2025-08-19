الشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير: جهود متواصلة لتصدير المنتجات الزراعية من قلقيلية إلى الخارج

رام الله - دنيا الوطنقال المدير العام للشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير قيس القطامين، إن الشركة الأردنية بحثت مع الجانب الفلسطيني آليات تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الخارج، وذلك بتوجيهات من العاهل الأردني عبد الله الثاني.وجاء ذلك خلال زيارة القطامين والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، إلى مقر محافظة قلقيلية، حيث أوضح أن الشركة عقدت اجتماعا مع الشركاء الفلسطينيين، وهي على جاهزية كاملة للشروع بعمليات التصدير، والعمل على تطوير شراكات إضافية بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة.ومن جانبه، أكد ممثل الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي طارق أبو خيزران، أن التعاقدات مع المزارعين مستمرة، إلى جانب العقود التي تمت سابقا، مشيرا إلى أن حجم التصدير مرشح للتضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد تراجعًا ملحوظا نتيجة عراقيل الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، التي أدت إلى تعطل التصدير، وإتلاف كميات كبيرة من المحاصيل، وتكبيد المزارعين خسائر فادحة.وأضاف، أن الجهود المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والأردني تسير باتجاه ضمان وصول المنتجات إلى الأردن، على أن يتم لاحقا بحث آليات تصديرها إلى الأسواق الخارجية.من جانبه، أطلع القائم بأعمال محافظة قلقيلية، محمد خضر، الوفد الضيف على واقع المحافظة وظروفها الصعبة بفعل إجراءات الاحتلال، مشددا على أهمية دعم المزارعين والقطاع الزراعي في قلقيلية، باعتبارها مدينة زراعية بالدرجة الأولى.وثمّن خضر الجهود الأردنية المبذولة في دعم المزارعين وفتح آفاق لتسويق منتجاتهم، مؤكدا أن هذه الخطوات تعكس عمق الشراكة الأردنية الفلسطينية.