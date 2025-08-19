"الخارجية القطرية": ننتظر الرد الإسرائيلي على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن بلاده لا تزال في انتظار الرد الإسرائيلي على موافقة حركة (حماس) على مقترح وقف إطلاق النار.وأوضح الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شارك أمس في مدينة العلمين بمحادثات تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً استمرار الجهود الدبلوماسية.وأشار إلى أن قطر ومصر تلقتا بالفعل رد حركة حماس على المقترح المقدم بشأن وقف إطلاق النار في القطاع، فيما لا يوجد مدى زمني محدد لانتظار الرد الإسرائيلي.وأضاف المتحدث أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن إسرائيل تبحث الأمر حالياً، معبراً عن أمل بلاده في الحصول على رد سريع وإيجابي.وبيّن أن المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس يتطابق بشكل كبير مع ما كانت إسرائيل قد وافقت عليه في وقت سابق، ما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق.ولفت الأنصاري إلى أنه لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض سوى التزام الطرفين بتطبيق ما يتم الاتفاق عليه، مشدداً على أهمية التنفيذ الفوري في حال إقرار الاتفاق.وأكد أن رئيس الوزراء وزير الخارجية على تواصل مستمر مع المبعوث الأمريكي، مشيراً إلى وجود أجواء إيجابية، ومعرباً عن أمل قطر في التوصل إلى اتفاق يتم تطبيقه بشكل فوري.