(واللا) الإسرائيلي: مؤسسة غزة الأمريكية ستطلق نظاماً جديداً لتوزيع المساعدات في القطاع

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (واللا) الإسرائيلي، الثلاثاء، أن مؤسسة غزة الأمريكية (GHF) ستطلق نظاماً جديداً لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، يتيح للعائلات حجز صندوق المساعدات قبل موعد التوزيع، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملية وتخفيف الازدحام.وبحسب الموقع، يقوم موظف محلي مدرّب بدعوة المستفيدين للمشاركة في النظام، حيث يُطلب من المستفيدين الموافقة على التصوير للحصول على بطاقة خاصة تحمل صورتهم ورقماً مميزاً.وأوضح أن النظام يتيح إنشاء ملف شخصي إلكتروني يضم تفاصيل العائلات، من بينها عدد أفراد الأسرة، بما يسهل عملية التوزيع وضمان وصول المساعدات لمستحقيها.وأضاف أن لكل مشارك صندوق مساعدات يُحجز في أيام محددة، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى الركض وراء المساعدات، فيما ستظل المساعدات متاحة أيضاً لمن لم ينضموا للنظام وفق مبدأ "الأسبقية لمن يصل أولاً".وأشار "واللا" إلى أن جميع البيانات الخاصة بالمستفيدين سيتم حفظها بشكل آمن، ولن يتم كشفها، وفق ما أعلنته المؤسسة.