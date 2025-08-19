نتنياهو مهاجماً رئيس وزراء أستراليا: "سياسي ضعيف خان إسرائيل"

رام الله - دنيا الوطنهاجم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو أستراليا بأعقاب أزمة دبلوماسية جراء إلغاء تأشيرات دبلوماسيين.وقال مكتب نتنياهو "التاريخ سيذكر رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز كسياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا"، وفق تعبيره.وأمس الاثنين، ألغت أستراليا تأشيرة الدخول الخاصة بعضو الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية، تحسبا لاحتمال نشره الفرقة والكراهية في أراضيها، لترد إسرائيل بإلغاء تأشيرات الإقامة الخاصة بالدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية.