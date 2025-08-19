بينهم نتنياهو.. مراقب إسرائيل العام يستدعي مسؤولين لبحث "إخفاقات 7 أكتوبر"

رام الله - دنيا الوطنقال مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو أنغلمان، الثلاثاء، إن "مكتبه أرسل طلبات استدعاء إلى مسؤولين للإدلاء بإفاداتهم بشأن "إخفاقات 7 أكتوبر" حين شنت حركة حماس هجوما على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة".ونشر مكتب المراقب العام بيانا أكد فيه أنه تم توجيه طلبات استدعاء لقادة إسرائيليين بهدف عقد لقاءات لبحث "فشل السابع من أكتوبر"، خلال الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وذكر البيان أن طلبات الاستدعاء شملت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش المُقال يوآف غالانت، ورئيسي أركان الجيش السابقين، هيرتسي هليفي وأفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) السابق رونين بار، والقائم الحالي بأعمال رئيس (شاباك)، وبعض الضباط البارزين في الجيش الإسرائيلي.وأوضح أن مكتب المراقب العام أجرى اتصالات مكثفة طوال الأيام الأخيرة من أجل تنسيق مواعيد لعقد لقاءات مع القادة العسكريين والحكوميين وعلى رأسهم نتنياهو.وأفاد البيان بأن من بين القضايا التي سيتم مناقشتها "أداء (كابينت) المجلس الوزراي المصغر، والدفاع عن الحدود في قطاع غزة، وسير الأحداث في 7 أكتوبر، وعمل الاستخبارات وقضايا أخرى متعلقة بفشل 7 أكتوبر".وشدد أنغلمان في البيان، على أن كل من طلب استدعاءه "ملزم بالحضور بهدف التعاون بشكل كامل بين أجهزة الدولة المختلفة".وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.