ترامب يعلن عن ترتيبات لعقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه بدأ ترتيبات لعقد قمة ثلاثية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" التي يملكها، الاثنين، ذكر فيه أن اجتماعه مع القادة الأوروبيين سار على مايرام وكان "مثمرا للغاية".وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي ستقدمها الدول الأوروبية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.وتابع: "الجميع راضون للغاية عن آفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا".وأوضح ترامب أنه في ختام الاجتماعات اتصل بالرئيس بوتين، وبدأ الترتيبات لعقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي، في مكان سيتم تحديده.وأشار إلى أن نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيجرون الترتيبات بين البلدين.والاثنين، عُقد اجتماع في البيت الأبيض، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين.واستضاف ترامب في البيت الأبيض، إلى جانب زيلنيسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.ويأتي لقاء ترامب بالقادة الأوروبيين بعد قمة ألاسكا الجمعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.