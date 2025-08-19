زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز قدرات بلاده النووية سريعاً

رام الله - دنيا الوطنقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إن بلاده بحاجة إلى توسيع نطاق تسلحها النووي سريعا، ووصف التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها "تعبير واضح عن إرادتهما في إشعال حرب".وبدأت سول وحليفتها واشنطن مناورات عسكرية مشتركة هذا الأسبوع تشمل اختبار رد مطور على التهديدات النووية المتزايدة من الشمال الكوري.وتنتقد بيونغ يانغ دوما مثل هذه المناورات وتعدها تدريبات على الغزو، وترد أحيانا بإجراء اختبارات لأسلحة، لكن سول وواشنطن تقولان إنها لأغراض دفاعية بحتة.وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، فقد قال كيم خلال تفقده لمدمرة بحرية أمس الاثنين إن التدريبات "تعبير واضح عن.. نيتهما في أن تظلا الأكثر عدائية وتحفزا" لكوريا الشمالية.وقال إن البيئة الأمنية تتطلب من بلده أن "يوسع بسرعة" تسلحه النووي، مشيرا إلى أن أحدث التدريبات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتضمن "عنصرا نوويا".وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة -أمس- مناورات سنوية مشتركة لتعزيز جاهزيتهما الدفاعية المشتركة ضد تهديدات كوريا الشمالية.وتتضمن مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" -التي تستمر حتى 28 أغسطس/آب الجاري- تدريبات لمواجهة تهديدات واقعية تهدف إلى تعزيز قدرات هاذين الحليفين في جميع المجالات.وستتم تعبئة نحو 18 ألف جندي كوري جنوبي لتدريبات هذا العام، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وفي وقت قالت هيئة الأركان المشتركة إن مناورات هذا العام ستعقد على نطاق مماثل مقارنة بالعام الماضي، فإن نحو نصف التدريبات الميدانية المخطط لها -والتي يبلغ عددها نحو 40 تدريبا- سيجري تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول في إطار جهود واضحة تبذلها كوريا الجنوبية لإصلاح العلاقات المتوترة مع جارتها الشمالية.وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ بـ"احترام" النظام السياسي لكوريا الشمالية وإرساء "ثقة عسكرية" بعد أن أعلنت بيونغ يانغ عدم رغبتها في تحسين العلاقات مع سول.