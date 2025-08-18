دولي

ترامب وزيلينسكي وقادة أوروبا يبحثون إنهاء حرب أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه سيعقد في البيت الأبيض اجتماعا ثلاثيا يضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لبحث التوصل لسلام في أوكرانيا، سيشمل بحث مسألة تبادل الأراضي.

وقال ترامب في اجتماع ضم قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفنلدنا فضلا عن الأمين العام لحلف (ناتو) ورئيسة المفوضية الأوروبية إن الوضع الحالي "هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية".

وأشار ترامب إلى خطط الولايات المتحدة لإشراك أوروبا، موضحا: "سنبحث مع الأوروبيين الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهدفنا الأول وقف الاقتتال وإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضاف: "هناك فرصة جيدة لإنهاء الحرب، وسنحاول عقد لقاء ثلاثي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا ونأمل أن نتوصل لاتفاق يشمل الشعبين الأوكراني والروسي، ومتفاءل بالوصول لحلول جيدة".

وأوضح ترامب: "سأعقد اجتماعًا آخر مع بوتين، وآمل أن تحضره الدول الأوروبية. سنبحث مع الأوروبيين الضمانات الأمنية، وسنعطي فرصة للرئيس الأوكراني للتحدث مع الرئيس بوتين".

كما تابع: "سنتناول مسألة تبادل الأراضي، وهذا يشمل منطقة الحرب، وسنناقش ما آلت إليه المفاوضات مع بوتين".

واختتم قائلاً: "نرغب بإحلال سلام دائم ووقف لإطلاق النار، وهو أمر ممكن في المستقبل القريب، وسنتوصل لاتفاق لوقف العدوان على أوكرانيا".

من جانبه شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أهمية الضمانات الأمنية قائلا: "تحدثنا في مسألة الضمانات الأمنية"، ووجه حديثه للحضور: "آمل أن يدرك الجميع أن أمن وسلامة أوكرانيا يعتمد عليكم".

وأضاف: "أرغب في رؤية روسيا توقف هذه الحرب، ومن المهم أن تقدم واشنطن إشارات تدل على رغبتها في وقف الحرب، خاصة على الصعيد الإنساني وتبادل الأسرى والضمانات الأمنية".

وتابع: "الضمانات يجب أن تكون فعالة لسنوات، خاصة فيما يخص أرض المعركة وما يحدث من تغيير للخرائط، وأنا هنا أتحدث عن استعادة الأراضي".

من جانبه قال الأمين العام لحلف (ناتو) مارك روته: "كنا نتمنى حضور بوتين معنا لكسر الحواجز. نتمنى انتهاء الحرب في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن".

كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أهمية العمل لإحلال سلام عادل ودائم ووقف الاقتتال في أوكرانيا.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن: "الخطوات التالية ستكون معقدة، لدينا مفاوضات معقدة، ونتوقع أن يؤدي الاجتماع التالي إلى وقف لإطلاق النار، ويجب أن نضغط على روسيا من أجل ذلك".

وتحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني:"هذا يوم مهم للغاية، بعد أكثر من ثلاث سنوات لم نر مبادرة من الجانب الروسي لتغيير الوضع، وهناك بعض التغييرات تحدث الآن. سنناقش الضمانات الأمنية كشرط لتحقيق السلام في أوكرانيا".

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "فكرة عقد اجتماع ثلاثي مهمة للتوصل إلى خيار السلام ووقف الاقتتال. نحتاج لضمانات أمنية، أولها تعزيز الجانب العسكري الأوكراني".

كما شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن "الحرب الأوكرانية أثرت على أوروبا والمملكة المتحدة، والوقت قد حان لإحداث التغيير والتقدم والسلام. نأمل تحقيق تقدم في مسألة الضمانات الأمنية، وأرى أن الاجتماع الثلاثي مهم في هذه المسألة".





