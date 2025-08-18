دولي

جيش الاحتلال يبحث عن شُبّان يهود من الخارج للقتال في غزة

جيش الاحتلال يبحث عن شُبّان يهود من الخارج للقتال في غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يدرس جيش الاحتلال، الاستعانة بشبان يهود من الخارج وتجنيدهم، لسد النقص الحاد في صفوفه، والذي يقدر بنحو 12 ألف جندي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، الاثنين، إنه في أعقاب النقص الحاد في الجنود، يدرس الجيش الإسرائيلي التواصل مع المجتمعات اليهودية في الخارج، لتشجيع تجنيد أبنائها للقتال في غزة.

وأضافت أن النقص في الجنود الذي يقدر بنحو 10-12 ألفا، وعدم التحاق الحريديم (اليهود المتدينين) يدفع الجيش إلى محاولة استنفاد كل الخيارات الأخرى لإعادة ملء صفوفه.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية، بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، ويقولون إن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

وتعارض أحزاب في الائتلاف الحاكم والمعارضة وقطاعات شعبية توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نحو سن قانون لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، معتبرين أنها سياسة تمييزية.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين كبار في جيش الاحتلال، لم تسمهم، قولهم إن الهدف هو زيادة نحو 700 جندي إضافي كل عام من الجاليات اليهودية في الخارج.

وأوضح المسؤولون أن الجاليات الرئيسية التي ستركّز فيها الجهود هي جاليات اليهود في الولايات المتحدة وفرنسا.

أخبار ذات صلة

فرنسا: ربط نتنياهو بين الاعتراف بفلسطين ومعاداة السامية &quot;دنيء ومبني على مغالطات&quot;

فرنسا: ربط نتنياهو بين الاعتراف بفلسطين ومعاداة السامية "دنيء ومبني على مغالطات"

وزيرة خارجية فنلندا: ننتظر اللحظة المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين

وزيرة خارجية فنلندا: ننتظر اللحظة المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين

نتنياهو مهاجماً رئيس وزراء أستراليا: &quot;سياسي ضعيف خان إسرائيل&quot;

نتنياهو مهاجماً رئيس وزراء أستراليا: "سياسي ضعيف خان إسرائيل"

ترامب يعلن عن ترتيبات لعقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي

ترامب يعلن عن ترتيبات لعقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي

زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز قدرات بلاده النووية سريعاً

زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز قدرات بلاده النووية سريعاً

348 قتيلا في فيضانات باكستان وتحذيرات من موجة أمطار جديدة

348 قتيلا في فيضانات باكستان وتحذيرات من موجة أمطار جديدة

ترامب وزيلينسكي وقادة أوروبا يبحثون إنهاء حرب أوكرانيا

ترامب وزيلينسكي وقادة أوروبا يبحثون إنهاء حرب أوكرانيا

جيش الاحتلال يبحث عن شُبّان يهود من الخارج للقتال في غزة

جيش الاحتلال يبحث عن شُبّان يهود من الخارج للقتال في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

&quot;الخارجية&quot; الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة

"الخارجية" الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

شبانة: الاحتلال يستهدف البنية القانونية والنقابية في محاولة لتقويض صمود الفلسطينيين

شبانة: الاحتلال يستهدف البنية القانونية والنقابية في محاولة لتقويض صمود الفلسطينيين

الشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير: جهود متواصلة لتصدير المنتجات الزراعية من قلقيلية إلى الخارج

الشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير: جهود متواصلة لتصدير المنتجات الزراعية من قلقيلية إلى الخارج

(حماس) تدعو إلى تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف التجويع والإبادة في غزة

(حماس) تدعو إلى تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف التجويع والإبادة في غزة

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" قريباً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر