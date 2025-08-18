عربي

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" قريباً

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني - ولي العهد الأردني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأحد، عن قرب إعادة تفعيل "برنامج خدمة العلم" (التجنيد الإلزامي) في المملكة، وذلك خلال لقائه مجموعة من الشباب والشابات في محافظة إربد شمال البلاد.

وتأتي هذه الخطوة، في وقت كشفت فيه الحكومة الأردنية أيضا، عن إعداد مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، سيتم إرساله بصفة الاستعجال إلى البرلمان فور انعقاد دورته النيابية المقبلة، على أن يتم تفعيل البرنامج في عام 2026.

ونقل بيان رسمي صادر عن الديوان الملكي الأردني، عن الأمير تأكيده "ضرورة تهيئة الشباب ليكونوا على جاهزية تامة لخدمة الوطن والدفاع عنه"، مضيفًا أن "كل من انخرط في برنامج خدمة العلم يدرك أهمية هذه التجربة".

وأكد الأمير الحسين بن عبدالله أهمية البرنامج في "تعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم"، مشيرًا إلى أن "الخدمة إلى جانب نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تسهم في صقل الشخصية وتعزيز الانضباط".

وبحسب البيان الرسمي، كان الأمير الحسين قد أوعز في وقت سابق إلى حكومة رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، بالعمل مع شركائها على تطوير برنامج خدمة العلم، الذي سيخضع لسلسلة من الإجراءات وفق جدول زمني واضح، وسيُعلن عن تفاصيله لاحقًا.

وعلّق ولي العهد عبر منصة "إنستجرام" قائلاً: "خدمة العلم من الأمور الأساسية لترسيخ هويتنا وتعزيز ارتباط شبابنا بأرضهم. مبارك لكل من سيخوض هذه التجربة برفقة نشامى القوات المسلحة".

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الوزراء، جعفر حسان، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحكومة سترسل مشروع القانون المعدل إلى البرلمان بصفة الاستعجال، فور انعقاد الدورة النيابية المقبلة.

