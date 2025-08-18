مسؤول إيراني: بلادنا لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية

رام الله - دنيا الوطنقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إن بلاده لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية، لكنها تقف إلى جانبه وتدعمه في كل الظروف.وأضاف لاريجاني -خلال وثائقي بثه التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس الأحد- أن المناقشات جارية في لبنان للبحث عن حلول، وأن القرار يعود للشعب اللبناني نفسه.كما شدد لاريجاني على ضرورة الاستعداد الدائم لقواتهم الأمنية والعسكرية، لأنها تواجه عدوا غادرا، وأن طهران عملت على ترميم نقاط الضعف منذ حرب يونيو/حزيران الماضي التي خاضتها مع إسرائيل.ويوم 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، في حين ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.وتأتي تصريحات لاريجاني بعد زيارة أجراها إلى لبنان الأربعاء الماضي، على وقع سجال حاد بين الأطراف اللبنانية بشأن مصير سلاح حزب الله المدعوم من طهران، بعدما أصدرت بيروت قرارا بحصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي رفضه الحزب واعتبره "تسليما للبنان إلى المشروع الإسرائيلي".وخلال الزيارة، أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، رفض لبنان التدخل في شؤونه الداخلية، في حين نفى لاريجاني -من جهته- تدخل طهران في صنع القرار اللبناني، مشددا على أن الدول الأجنبية "يجب ألا تعطي أوامر للبنان".