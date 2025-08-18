بن غفير ينتقد منع أستراليا دخول نائب من (كنيست) لأراضيها





وقد ألغت الحكومة الأسترالية تأشيرة عضو (كنيست) روثمان قبل يوم من وصوله إلى مؤتمر الجالية اليهودية، ومنعته من دخول البلاد لمدة 3 سنوات.



وأعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك إلغاء تأشيرة روثمان، مؤكدا أن الأخير لن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لمدة 3 سنوات.



وأكد بيرك أن قرار رفض التأشيرة جاء ضمن سياسة الحكومة التي تتبنى توجها صارما تجاه من يسعون إلى "نشر الكراهية والانقسام" داخل البلاد.





رام الله - دنيا الوطنقال وزير القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، إن دعم حكومة أستراليا لحركة (حماس) وحظر دخول النائب سماحا روثمان وصمة عار تاريخية.