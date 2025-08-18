بن غفير ينتقد منع أستراليا دخول نائب من (كنيست) لأراضيها
قال وزير القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، إن دعم حكومة أستراليا لحركة (حماس) وحظر دخول النائب سماحا روثمان وصمة عار تاريخية.
وقد ألغت الحكومة الأسترالية تأشيرة عضو (كنيست) روثمان قبل يوم من وصوله إلى مؤتمر الجالية اليهودية، ومنعته من دخول البلاد لمدة 3 سنوات.
وأعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك إلغاء تأشيرة روثمان، مؤكدا أن الأخير لن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لمدة 3 سنوات.
وأكد بيرك أن قرار رفض التأشيرة جاء ضمن سياسة الحكومة التي تتبنى توجها صارما تجاه من يسعون إلى "نشر الكراهية والانقسام" داخل البلاد.
