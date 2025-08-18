تظاهرة حاشدة في مدينة دالاس الأميركية تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، تظاهرة حاشدة احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، في ظل سياسة التجويع الممنهجة ضد أهالي قطاع غزة.وندد المشاركون بالتصريحات الأخيرة للوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير التي هدد فيها القيادي الأسير مروان البرغوثي بعد اقتحام زنزانته قبل أيام، معتبرين أن هذه التهديدات تأتي في إطار المعاملة السيئة التي يتعرض لها الأسرى بشكل عام داخل السجون الإسرائيلية.وضم الاحتجاج عدداً من الأطباء والأكاديميين الذين سبق لهم زيارة قطاع غزة والتطوع لتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لأهله، حيث أكدوا خلال كلماتهم ضرورة استمرار الدعم الشعبي والدولي لحقوق الفلسطينيين.وأكد المتظاهرون أن صوت "الشارع الأميركي" يجب أن يكون أكثر حضورًا للضغط على المؤسسات السياسية، من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم مساعي الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني.