أكثر من مليون شخص شاركوا في احتجاجات بمناطق متفرقة في إسرائيل ضمن الإضراب

رام الله - دنيا الوطنشهدت إسرائيل، أمس الأحد، مظاهرات حاشدة وإضرابا شل مفاصل الحياة بدعوة من عائلات الأسرى احتجاجا على توسيع العملية العسكرية في غزة وللمطالبة بإبرام صفقة تعيد الأسرى، في حين قمعت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين احتجوا قبالة مقر حزب (الليكود) الحاكم في تل أبيب، واعتقلت عددا منهم.وبالتزامن مع ذلك، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن أكثر من مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات والمظاهرات في أنحاء إسرائيل.وأغلق المتظاهرون عدة طرق، منها ميدان الأسرى في تل أبيب والطريق السريع رقم واحد عند مدخل القدس، وتقاطع رعنانا شمالي تل أبيب. كما تجمع عشرات المتظاهرين أمام منازل عدد من الوزراء، بينهم وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.وقمعت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين احتجوا قبالة مقر حزب (الليكود) في تل أبيب واعتقلت أربعة منهم.في حين قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 38 متظاهرا خلال الاحتجاجات.وكان موقع (واللا) الإسرائيلي قال إن حالة من الفوضى شهدتها الشوارع في أنحاء مختلفة من إسرائيل بعد مرور ست ساعات على بدء الإضراب الذي دعت إليه عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.وبدأ، صباح الأحد، إضراب شامل دعت إليه عائلات الأسرى وقتلى الجيش في قطاع غزة، وشمل تعطيل مرافق حيوية وشركات كبرى، احتجاجا على ما وصفته بتجاهل السلطات معاناة الأسرى وذويهم.وانضمت مئات الشركات الخاصة والبلديات والمنظمات في إسرائيل إلى الإضراب، كما تعطلت كثير من خطوط المواصلات، أبرزها خطوط القطارات، مما سبب ازدحامات سير خانقة، وفق إعلام إسرائيلي.وكان آلاف الإسرائيليين قد انطلقوا من الموقع الرئيسي للمظاهرة الكبرى المنادية بوقف الحرب وإعادة الأسرى قبالة وزارة الجيش في تل أبيب، وصولا إلى مقر حزب (الليكود)، حيث أضرموا النار أمام المقر واشتبكوا مع أفراد الشرطة.وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة إنها تتطلع إلى رؤية ملايين الإسرائيليين إلى جانبها في الاحتجاجات.وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين قد جددت انتقاداتها للحكومة الإسرائيلية، متهمة إياها بالمماطلة دون اتخاذ خطوات حقيقية لإبرام صفقة تبادل شاملة تضمن عودة أبنائهم. وأضافت الهيئة أن استمرار المماطلة يثير مخاوف جدية من فقدان الأسرى.كما دعت الهيئة الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات عملية لإنجاز صفقة تبادل، مؤكدة أنها ستواصل تحركاتها للضغط من أجل إعادة الأسرى إلى بيوتهم.