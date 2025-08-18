أستراليا تمنع عضو (كنيست) متطرف من دخول أراضيها

رام الله - دنيا الوطنقررت استراليا، منع عضو (كنيست) الإسرائيلية المتطرف سمحا روتمان من دخول أراضيها لحضور مؤتمر للجالية اليهودية بعد أيام، بسبب دعمه للاحتلال ونشره لثقافة الكراهية والانقسام.وقالت الداخلية الأسترالية: إنها قررت حظر دخول أي شخص ينشر رسائل الانقسام والكراهية.وأوضح وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك في تصريحات له، "أن الحكومة ستمنع "أي شخص ينشر رسائل الكراهية والانقسام" من دخول أراضيها، مضيفا: "إذا أتيت إلى أستراليا حاملاً مثل هذه الرسائل، فأنت غير مرحب بك هنا".وتابع: "لن يتمكن من التقدم بطلب تأشيرة مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات"، مشددا على موقف حكومته الصارم ضد أي محاولة لزرع الفرقة، بهدف ضمان شعور الجميع بالأمان في البلاد.ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بقرار السلطات الأسترالية واعتبرت أنه ينسجم مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وخطوة بالاتجاه الصحيح نحو تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية السلمية.وحثت الخارجية الدول كافة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف التحريض على الاحتلال والكراهية والعنصرية والإبادة وتجويع شعبنا والاستيطان، بما يضمن وضع حد لعدوان الاحتلال على شعبنا وتطبيق مبدأ حل الدولتين وإنجاز السلام المنشود بين دول وشعوب المنطقة.