رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الدعوات لوقف الحرب قبل تحقيق هزيمة كاملة لحركة (حماس)، تمثل تعزيزا لموقف الحركة وتأخيراً لإطلاق سراح الأسرى.وأضاف نتنياهو خلال اجتماع حكومته، أن ذلك "يضمن تكرار أهوال السابع من أكتوبر ويدفع إسرائيل إلى حرب لا نهاية لها"، وفق قوله.وجاءت تصريحات نتنياهو، بالتزامن مع إضرابات واحتجاجات واسعة شهدتها مدن في إسرائيل تطالب الحكومة الإسرائيلية بإنهاء حرب غزة وإعادة الأسرى المحتجزين لدى (حماس) وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ نحو عامين.وشهدت تل أبيب وعدة مدن أخرى إغلاق طرق رئيسية، بينها طريق سريع في العاصمة، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وأخرى صفراء ترمز للتضامن مع الأسرى.وطالب المحتجون الحكومة بوقف الحرب في غزة فوراً، والدخول في مفاوضات لإبرام اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى، متهمين نتنياهو بتجاهل قضيتهم وتوسيع العمليات العسكرية في مدينة غزة.وكانت عائلات الأسرى قد دعت إلى "يوم وطني لوقف مظاهر الحياة اليومية"، تعبيرا عن إحباطهم المتزايد من استمرار الحرب منذ 22 شهرا.وتخشى العائلات من أن العملية العسكرية المرتقبة قد تهدد حياة نحو 50 أسيرا ما زالوا في غزة، يُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.