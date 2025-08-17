عربي

قصف إسرائيلي يستهدف محطة كهرباء في صنعاء

قصف إسرائيلي يستهدف محطة كهرباء في صنعاء
صنعاء
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام يمنية بأن قصفا إسرائيليا استهدف، فجر اليوم الأحد، محطة حزيز لتوليد الكهرباء بمديرية سنحان جنوب صنعاء، ما تسبب في أضرار كبيرة وخروج المولدات عن الخدمة.

بدورها، ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية أن سلاح البحرية الإسرائيلي شن صباح اليوم، هجمات على أهداف محددة في اليمن، ضمن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل خارج حدودها.

وجاء الهجوم بعد نحو شهرين من عملية مماثلة استهدفت ميناء الحديدة، ليصبح هذا الهجوم الثاني للبحرية الإسرائيلية على أهداف في اليمن منذ بداية الحرب، حيث استخدمت السفن الصاروخية المتقدمة لتنفيذ الضربات.

وسمع فجر الأحد دوي انفجارين في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث أفادت وسائل إعلام محلية أن طائرات إسرائيلية شنت غارات على محطة كهرباء حزيز جنوب المدينة.

نقلت وكالة (رويترز) عن شهود عيان أنهم سمعوا انفجارين على الأقل قرب المحطة، فيما علق عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) حزام الأسد على منصة (إكس)، قائلا إن "عدوا مجرما ومفلسا لا يستهدف إلا المرافق الخدمية والأعيان المدنية: كهرباء، مياه…".

من جهتها، نقلت قناة (المسيرة) التابعة لجماعة الحوثي عن مصدر في الدفاع المدني قوله: "عدوان استهدف محطة حزيز لتوليد الكهرباء بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء"، مشيرا إلى أن "الفرق عملت على إخماد الحريق الناجم عن استهداف محطة حزيز لتوليد الكهرباء".

وأشار المصدر إلى أن "العدوان استهدف مولدات الكهرباء بمحطة حزيز ما أدى لخروجها عن الخدمة".

ونقلت القناة عن مدير عام مؤسسة الكهرباء، التابعة للحوثيين مشعل الريفي قوله "نعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان على محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة صنعاء بالتعاون مع الدفاع المدني".

جيش الاحتلال: هاجمنا أهداف الحوثيين في عمق اليمن

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هاجم الجيش الإسرائيلي البنية التحتية للطاقة التي يستخدمها نظام الحوثيين في منطقة صنعاء، على بعد نحو 2000 كيلومتر من سواحل إسرائيل"، في إطار عملياته الرامية لمواجهة تهديدات النظام الحوثي المتكررة.

وتأتي هذه الهجمات "رداً على إطلاق الحوثيين صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى استغلالهم المجال البحري لممارسة نشاط عسكري يهدد حركة النقل والتجارة العالمية، بتوجيه من إيران"، بحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي.

وصباح الخميس الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين عن تنفيذ هجوم صاروخي نوعي استهدف مطار (بن غوريون) في تل أبيب، مؤكدة استخدام صاروخ فرط صوتي أطلقت عليه اسم "فلسطين 2".

وفي بيان مصور بثته قناة (المسيرة)، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن العملية استهدفت "مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي"، مضيفا أنها "حققت هدفها بنجاح، وأدت إلى هروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".

كما شددت الجماعة على أنها ستواصل تصعيد عملياتها العسكرية ضد إسرائيل حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه.

وتواصل إسرائيل منذ تموز/يوليو 2024 شن غارات جوية على اليمن، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، في وقت ترد فيه جماعة الحوثي عبر هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة ضد إسرائيل وضد سفن مرتبطة بها أو متجهة إليها، دعماً لغزة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي خلّفت حتى الآن أكثر من 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة أودت بحياة 251 شخصا بينهم 108 أطفال.

أخبار ذات صلة

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" قريباً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

قصف إسرائيلي يستهدف محطة كهرباء في صنعاء

قصف إسرائيلي يستهدف محطة كهرباء في صنعاء

الجزائر.. مصرع 18 شخصا وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلة في واد الحراش

الجزائر.. مصرع 18 شخصا وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلة في واد الحراش

31 دولة عربية وإسلامية: تصريحات نتنياهو عن &quot;إسرائيل الكبرى&quot; تهديد للأمن القومي العربي

31 دولة عربية وإسلامية: تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" تهديد للأمن القومي العربي

وزير العدل اللبناني: تصريحات حزب الله تهدد السلم الأهلي وتضرب مؤسسات الدولة

وزير العدل اللبناني: تصريحات حزب الله تهدد السلم الأهلي وتضرب مؤسسات الدولة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

&quot;الخارجية&quot; الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة

"الخارجية" الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

شبانة: الاحتلال يستهدف البنية القانونية والنقابية في محاولة لتقويض صمود الفلسطينيين

شبانة: الاحتلال يستهدف البنية القانونية والنقابية في محاولة لتقويض صمود الفلسطينيين

الشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير: جهود متواصلة لتصدير المنتجات الزراعية من قلقيلية إلى الخارج

الشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير: جهود متواصلة لتصدير المنتجات الزراعية من قلقيلية إلى الخارج

(حماس) تدعو إلى تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف التجويع والإبادة في غزة

(حماس) تدعو إلى تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف التجويع والإبادة في غزة

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" قريباً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر