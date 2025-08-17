قصف إسرائيلي يستهدف محطة كهرباء في صنعاء

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام يمنية بأن قصفا إسرائيليا استهدف، فجر اليوم الأحد، محطة حزيز لتوليد الكهرباء بمديرية سنحان جنوب صنعاء، ما تسبب في أضرار كبيرة وخروج المولدات عن الخدمة.بدورها، ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية أن سلاح البحرية الإسرائيلي شن صباح اليوم، هجمات على أهداف محددة في اليمن، ضمن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل خارج حدودها.وجاء الهجوم بعد نحو شهرين من عملية مماثلة استهدفت ميناء الحديدة، ليصبح هذا الهجوم الثاني للبحرية الإسرائيلية على أهداف في اليمن منذ بداية الحرب، حيث استخدمت السفن الصاروخية المتقدمة لتنفيذ الضربات.وسمع فجر الأحد دوي انفجارين في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث أفادت وسائل إعلام محلية أن طائرات إسرائيلية شنت غارات على محطة كهرباء حزيز جنوب المدينة.نقلت وكالة (رويترز) عن شهود عيان أنهم سمعوا انفجارين على الأقل قرب المحطة، فيما علق عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) حزام الأسد على منصة (إكس)، قائلا إن "عدوا مجرما ومفلسا لا يستهدف إلا المرافق الخدمية والأعيان المدنية: كهرباء، مياه…".من جهتها، نقلت قناة (المسيرة) التابعة لجماعة الحوثي عن مصدر في الدفاع المدني قوله: "عدوان استهدف محطة حزيز لتوليد الكهرباء بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء"، مشيرا إلى أن "الفرق عملت على إخماد الحريق الناجم عن استهداف محطة حزيز لتوليد الكهرباء".وأشار المصدر إلى أن "العدوان استهدف مولدات الكهرباء بمحطة حزيز ما أدى لخروجها عن الخدمة".ونقلت القناة عن مدير عام مؤسسة الكهرباء، التابعة للحوثيين مشعل الريفي قوله "نعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان على محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة صنعاء بالتعاون مع الدفاع المدني".جيش الاحتلال: هاجمنا أهداف الحوثيين في عمق اليمنوجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هاجم الجيش الإسرائيلي البنية التحتية للطاقة التي يستخدمها نظام الحوثيين في منطقة صنعاء، على بعد نحو 2000 كيلومتر من سواحل إسرائيل"، في إطار عملياته الرامية لمواجهة تهديدات النظام الحوثي المتكررة.وتأتي هذه الهجمات "رداً على إطلاق الحوثيين صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى استغلالهم المجال البحري لممارسة نشاط عسكري يهدد حركة النقل والتجارة العالمية، بتوجيه من إيران"، بحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي.وصباح الخميس الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين عن تنفيذ هجوم صاروخي نوعي استهدف مطار (بن غوريون) في تل أبيب، مؤكدة استخدام صاروخ فرط صوتي أطلقت عليه اسم "فلسطين 2".وفي بيان مصور بثته قناة (المسيرة)، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن العملية استهدفت "مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي"، مضيفا أنها "حققت هدفها بنجاح، وأدت إلى هروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".كما شددت الجماعة على أنها ستواصل تصعيد عملياتها العسكرية ضد إسرائيل حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه.وتواصل إسرائيل منذ تموز/يوليو 2024 شن غارات جوية على اليمن، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، في وقت ترد فيه جماعة الحوثي عبر هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة ضد إسرائيل وضد سفن مرتبطة بها أو متجهة إليها، دعماً لغزة.ويأتي هذا التصعيد في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي خلّفت حتى الآن أكثر من 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة أودت بحياة 251 شخصا بينهم 108 أطفال.