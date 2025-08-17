دولي

صحيفة أميركية: ست خلاصات من قمة ترامب وبوتين

صحيفة أميركية: ست خلاصات من قمة ترامب وبوتين
ترامب يستقبل بوتين بالسجادة الحمراء
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (نيويورك تايمز )الأميركية، السبت، إنه على الرغم من عدم الإعلان عن أي اتفاق عقب قمة ألاسكا بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، فإن الزعيم الروسي حصد بعض المكاسب وغادر وهو على علاقة ودية مع نظيره الأميركي.

وأضافت الصحيفة، في تقرير، أن لقاء القائدين -الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022- انتهى أسرع مما كان متوقعا، ومن دون التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي كان ترامب يُصر على أنه شرط ضروري لإبرام اتفاق سلام.

لا اتفاق

أول الخلاصات، بحسب (نيويورك تايمز)، هو أنه بعد لقاء دام قرابة ثلاث ساعات، غادر ترامب وبوتين ألاسكا من دون الإعلان عن أي اتفاق أو تحديد مجالات محددة يتحقق فيها تقدم.

وتابعت أنه رغم أن بوتين قال إن الزعيمين توصلا إلى اتفاق "لتمهيد الطريق نحو السلام في أوكرانيا"، أوضح ترامب أن هناك مجالات لا تزال موضع خلاف.

وذكرت أن كلا الرئيسين ألمح بشكل غامض إلى إحراز تقدم، لكنهما لم يقدما أي توضيحات بشأن القضايا التي ناقشاها أو ما تم الاتفاق عليه، كما لم يحدد ترامب نقاط الخلاف المتبقية.

بوتين حقق مكاسب

توضح الصحيفة أن بوتين حتى قبل وصوله إلى الولايات المتحدة حقق مكسبا؛ فبعد سنوات من العزلة الغربية، عاد إلى الأراضي الأميركية لأول مرة منذ عقد، واستُقبل بمقاتلات أميركية، وسجادة حمراء، وركوب "الوحش"، وهي السيارة المصفحة الخاصة بترامب.

وبعد القمة -تتابع (نيويورك تايمز)- خرج بوتين بمكسب آخر؛ فقد غادر من دون تقديم تنازلات كبيرة، بينما حافظ على علاقة ودية مع ترامب.

ففي الأشهر الأخيرة، كان الرئيس الأميركي قد بدأ يُبدي انزعاجا من بوتين، واعتبره العقبة أمام وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

لكن يوم أمس الجمعة لم يُبدِ ترامب أي علامة على الإحباط من نظيره الروسي، رغم اعترافه بعدم التوصل إلى اتفاق.

ترامب وبوتين

يؤكد تقرير (نيويورك تايمز) أنه رغم أن الاجتماع عقد على أرض أميركية، سمح ترامب لبوتين بأن يتحدث أولا في ظهورهما المشترك.

واستغل الزعيم الروسي الفرصة لعرض وجهة نظره حول الصراع في أوكرانيا وما وصفها بالأسباب الجذرية للحرب.

ولم يكرر ترامب إصراره السابق على أن يكون وقف إطلاق النار الفوري هو نتيجة الاجتماع.

مكسب ترامب

يؤكد تقرير الصحيفة الأميركية أن ترامب لم يخرج بالكثير من المكاسب من اللقاء، لكنه حصل على أمرين مهمين له.
الأول: يتمثل في استغلال اللقاء -تتابع الصحيفة- لتجديد هجومه على التحقيقات المتعلقة بتواطؤ حملته مع الروس في انتخابات 2016، والتي وصفها مرة أخرى بأنها "خدعة".

والثاني: إشادة بوتين به، حيث أكد شيئا لطالما تحدث عنه ترامب، وهو أن الحرب الروسية على أوكرانيا في مطلع 2022 لم تكن لتحدث لو كان ترامب في السلطة آنذاك.

ترامب وزيارة روسيا

حين بدأت التحضيرات السريعة للقمة في ألاسكا، تساءل البعض عمّا إذا كان ترامب سيقوم بزيارة رمزية للبلد المجاور، نظرا لقرب الولاية من روسيا (أقل من 96 كيلومترا)،​ كما تقول الصحيفة.

وتضيف أن ذلك لم يحدث، لكن أحد المقربين من ترامب أشار قبل أيام إلى أن زيارة له لموسكو قد تكون ممكنة لاحقا. ولهذا ربما لم يكن الأمر مجرد مزحة حين اقترح بوتين في اللحظات الأخيرة أن يعقدا اجتماعهما القادم في العاصمة الروسية.

وتتابع أن ترامب بدا متقبلا للموضوع، وقال مبتسما ورافعا حاجبيه: "هذه فكرة مثيرة، لا أدري، سأتعرض لبعض الضغوط بسببها. لكن أعتقد أنها قد تحدث".

زيلينسكي على الهامش

وتابع تقرير (نيويورك تايمز) أن الرجل المعني أكثر بلقاء القمة، وهو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بقي يشاهد القمة عبر التلفاز مع بقية العالم.

فلم يدع زيلينسكي إلى القمة -تتابع الصحيفة- رغم أن ترامب قال إنه سيتصل به وبقادة حلف الشمال الأطلسي (ناتو) بعد مغادرته ألاسكا لإطلاعهم على تفاصيل الاجتماع.

لكن من دون أي اتفاق ملموس، يبقى زيلينسكي وبلاده غارقين في حرب منهكة مع روسيا، ومن دون الضمانات القوية بالدعم العسكري الأميركي التي كانوا يحصلون عليها في عهد إدارة بايدن.

أخبار ذات صلة

فرنسا: ربط نتنياهو بين الاعتراف بفلسطين ومعاداة السامية &quot;دنيء ومبني على مغالطات&quot;

فرنسا: ربط نتنياهو بين الاعتراف بفلسطين ومعاداة السامية "دنيء ومبني على مغالطات"

وزيرة خارجية فنلندا: ننتظر اللحظة المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين

وزيرة خارجية فنلندا: ننتظر اللحظة المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين

نتنياهو مهاجماً رئيس وزراء أستراليا: &quot;سياسي ضعيف خان إسرائيل&quot;

نتنياهو مهاجماً رئيس وزراء أستراليا: "سياسي ضعيف خان إسرائيل"

ترامب يعلن عن ترتيبات لعقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي

ترامب يعلن عن ترتيبات لعقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي

زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز قدرات بلاده النووية سريعاً

زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز قدرات بلاده النووية سريعاً

348 قتيلا في فيضانات باكستان وتحذيرات من موجة أمطار جديدة

348 قتيلا في فيضانات باكستان وتحذيرات من موجة أمطار جديدة

ترامب وزيلينسكي وقادة أوروبا يبحثون إنهاء حرب أوكرانيا

ترامب وزيلينسكي وقادة أوروبا يبحثون إنهاء حرب أوكرانيا

جيش الاحتلال يبحث عن شُبّان يهود من الخارج للقتال في غزة

جيش الاحتلال يبحث عن شُبّان يهود من الخارج للقتال في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

&quot;الخارجية&quot; الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة

"الخارجية" الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

شبانة: الاحتلال يستهدف البنية القانونية والنقابية في محاولة لتقويض صمود الفلسطينيين

شبانة: الاحتلال يستهدف البنية القانونية والنقابية في محاولة لتقويض صمود الفلسطينيين

الشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير: جهود متواصلة لتصدير المنتجات الزراعية من قلقيلية إلى الخارج

الشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير: جهود متواصلة لتصدير المنتجات الزراعية من قلقيلية إلى الخارج

(حماس) تدعو إلى تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف التجويع والإبادة في غزة

(حماس) تدعو إلى تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف التجويع والإبادة في غزة

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" قريباً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر