احتجاجات واسعة وإضراب في إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى









رام الله - دنيا الوطنتشهد إسرائيل، منذ صباح اليوم الأحد، إضرابا واسعا، يرافقه احتجاجات حاشدة ضمن "أسبوع الاحتجاجات" المطالب بإنهاء الحرب وضمان عودة الأسرى المحتجزين.وانطلقت الفعاليات في تمام الساعة 6:29 صباحا، وبدأ الاعتصام في "ساحة المحتجزين" بتل أبيب، ثم تبعه إضراب شامل عند الساعة السابعة.وتتواصل الفعاليات بمسيرات ضخمة تتجه نحو محطة قطار "سافيدور" وصولا إلى التجمع المركزي المقرر مساء الأحد في "ساحة المحتجزين".وأكد رئيس الهستدروت، في رسالة إلى النقابات أن المنظمة لا تدعو إلى إضراب رسمي، لكنها "تقف إلى جانب العائلات بكل إخلاص"، داعيا للسماح لكل موظف يرغب بالمشاركة دون المساس بحقوقه.وأغلق المحتجون طرقا رئيسية في أنحاء مختلفة ضمن فعاليات "إضراب الشعب"، وأغلق محتجون الطريق السريع رقم 1 عند مدخل القدس، فيما قطع آخرون حركة السير عند تقاطع رعنانا شمال تل أبيب.وذكرت (القناة 12) الإسرائيلية أن متظاهرين تجمعوا أمام منزل وزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف، في تل أبيب، ضمن سلسلة احتجاجات مستمرة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى بأن مظاهرات مشابهة شهدت تجمعات أمام منازل عدد من الوزراء، بينهم وزير الجيش يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.