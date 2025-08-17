دولي

أميركا توقف جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أنها بدأت إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة، لحين إجراء مراجعة شاملة ودقيقة.

وأضافت الخارجية الأميركية، في منشور على حسابها بمنصة (إكس)، أن "عددا قليلا" من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية صدرت في الأيام القليلة الماضية، دون الإعلان عن أرقام محددة.

وجاء قرار الخارجية الأميركية بعد تصريح للناشطة المنتمية لليمين المتطرف، الحليفة للرئيس الأميركي، لورا لومر، على مواقع للتواصل الاجتماعي الجمعة، قالت فيه إن "لاجئين" فلسطينيين دخلوا الولايات المتحدة هذا الشهر.

وأثار تصريح لومر، غضب بعض الجمهوريين، إذ وصف النائب راندي فاين، من فلوريدا، هذه الخطوة بأنها "خطر على الأمن القومي".

والقرار الأميركي يأتي أيضا، بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية، في الثامن من آب/ أغسطس الجاري، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب.

وفي 11 من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من  تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.

