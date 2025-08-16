رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو مشكلة بحد ذاته والوضع بالقطاع مروع وكارثي

رام الله - دنيا الوطنقالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح "مشكلة بحد ذاته"، موضحة أنها ستحاول الضغط على تل أبيب بشأن الحرب على قطاع غزة، في ظل رئاسة بلادها الحالية للاتحاد الأوروبي.وقالت فريدريكسن: "نتنياهو أصبح الآن مشكلة بحد ذاته"، كما انتقدت الوضع الإنساني في غزة ووصفته بأنه "مروع وكارثي للغاية".وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية "ذهبت بعيدا" في حربها على غزة، في إشارة لإقرار المجلس الوزاري المصغر (كابينت) في 8 آب/ أغسطس الجاري، خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.