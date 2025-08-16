الجزائر.. مصرع 18 شخصا وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلة في واد الحراش

رام الله - دنيا الوطنلقي 18 شخصًا حتفهم وأصيب 9 آخرون، بينهم اثنان في حالة حرجة، مساء الجمعة، إثر سقوط حافلة لنقل المسافرين في واد الحراش بالعاصمة الجزائرية.وأفادت مصادر محلية بأن فرق الإسعاف نقلت الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أودعت جثامين الضحايا في مصلحة حفظ الجثث.الواقعة حدثت عند الساعة 17:45، بعدما انحرفت الحافلة عن مسارها وسقطت من جسر إلى مجرى واد المحمدية، باتجاه حي "الهواء الجميل" في بلدية الحراش.ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة، حيث جندت الحماية المدنية 25 سيارة إسعاف و16 غطاسًا و4 زوارق نصف مطاطية للمشاركة في المهمة.