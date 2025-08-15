وزير العدل اللبناني: تصريحات حزب الله تهدد السلم الأهلي وتضرب مؤسسات الدولة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بشأن خطة الحكومة لنزع سلاح الحزب، "مرفوضة جملة وتفصيلاً"، معتبراً أنها تمثل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي وتستهدف أسس الدولة اللبنانية.وقال نصار، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن "الفريق المدعوم من الحكومة الإيرانية يهدد الحكومة اللبنانية ويتبنى مشروعاً خارجياً على حساب مصلحة الشعب"، مضيفاً أن "قاسم يعترض على الحكومة وهو شريك فيها، بما يناقض موقف الحزب الذي وافق على البيان الوزاري".وأوضح الوزير أن "الفريق المسلح يضرب أصول الدولة ويعمل خارج الشرعية"، مؤكداً أن "حزب الله سيتراجع عن موقفه الحالي ويعود لدعم مبدأ حصر السلاح بيد الدولة"، وداعياً الحزب إلى وقف "دفع لبنان نحو مغامرات سياسية وأمنية" والتركيز على "بناء دولة كاملة تستعيد جميع أدوارها".تصعيد من حزب اللهجاءت تصريحات نصار بعد كلمة متلفزة لنعيم قاسم، اتهم فيها الحكومة بـ"تسليم" لبنان إلى إسرائيل من خلال قرارها تجريد حزب الله من سلاحه، محذراً من أن ذلك قد يقود إلى "حرب أهلية". كما زعم أن الحكومة تنفذ "مشروعاً إسرائيلياً - أميركياً"، وأن قرارها "خطير جداً ويعرض البلاد لأزمة كبيرة".وأكد قاسم أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه قبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأنه مستعد للمواجهة إذا لزم الأمر.خلفية الأزمةيأتي هذا التوتر بعد أيام من مغادرة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، لبنان، إثر لقائه الرؤساء الثلاثة. كما تزامن مع تكليف الحكومة اللبنانية الجيش، مطلع أغسطس، بإعداد خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام، وسط ضغوط أميركية وتحذيرات من احتمال تنفيذ إسرائيل لتهديداتها بشن عملية عسكرية جديدة، خاصة بعد المواجهات الأخيرة التي تكبد فيها الحزب خسائر كبيرة.