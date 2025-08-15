عربي

وزير العدل اللبناني: تصريحات حزب الله تهدد السلم الأهلي وتضرب مؤسسات الدولة

وزير العدل اللبناني: تصريحات حزب الله تهدد السلم الأهلي وتضرب مؤسسات الدولة
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بشأن خطة الحكومة لنزع سلاح الحزب، "مرفوضة جملة وتفصيلاً"، معتبراً أنها تمثل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي وتستهدف أسس الدولة اللبنانية.

وقال نصار، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن "الفريق المدعوم من الحكومة الإيرانية يهدد الحكومة اللبنانية ويتبنى مشروعاً خارجياً على حساب مصلحة الشعب"، مضيفاً أن "قاسم يعترض على الحكومة وهو شريك فيها، بما يناقض موقف الحزب الذي وافق على البيان الوزاري".

وأوضح الوزير أن "الفريق المسلح يضرب أصول الدولة ويعمل خارج الشرعية"، مؤكداً أن "حزب الله سيتراجع عن موقفه الحالي ويعود لدعم مبدأ حصر السلاح بيد الدولة"، وداعياً الحزب إلى وقف "دفع لبنان نحو مغامرات سياسية وأمنية" والتركيز على "بناء دولة كاملة تستعيد جميع أدوارها".

تصعيد من حزب الله
جاءت تصريحات نصار بعد كلمة متلفزة لنعيم قاسم، اتهم فيها الحكومة بـ"تسليم" لبنان إلى إسرائيل من خلال قرارها تجريد حزب الله من سلاحه، محذراً من أن ذلك قد يقود إلى "حرب أهلية". كما زعم أن الحكومة تنفذ "مشروعاً إسرائيلياً - أميركياً"، وأن قرارها "خطير جداً ويعرض البلاد لأزمة كبيرة".

وأكد قاسم أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه قبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأنه مستعد للمواجهة إذا لزم الأمر.

خلفية الأزمة
يأتي هذا التوتر بعد أيام من مغادرة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، لبنان، إثر لقائه الرؤساء الثلاثة. كما تزامن مع تكليف الحكومة اللبنانية الجيش، مطلع أغسطس، بإعداد خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام، وسط ضغوط أميركية وتحذيرات من احتمال تنفيذ إسرائيل لتهديداتها بشن عملية عسكرية جديدة، خاصة بعد المواجهات الأخيرة التي تكبد فيها الحزب خسائر كبيرة.

أخبار ذات صلة

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" قريباً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

قصف إسرائيلي يستهدف محطة كهرباء في صنعاء

قصف إسرائيلي يستهدف محطة كهرباء في صنعاء

الجزائر.. مصرع 18 شخصا وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلة في واد الحراش

الجزائر.. مصرع 18 شخصا وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلة في واد الحراش

31 دولة عربية وإسلامية: تصريحات نتنياهو عن &quot;إسرائيل الكبرى&quot; تهديد للأمن القومي العربي

31 دولة عربية وإسلامية: تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" تهديد للأمن القومي العربي

وزير العدل اللبناني: تصريحات حزب الله تهدد السلم الأهلي وتضرب مؤسسات الدولة

وزير العدل اللبناني: تصريحات حزب الله تهدد السلم الأهلي وتضرب مؤسسات الدولة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

&quot;الخارجية&quot; الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة

"الخارجية" الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

شبانة: الاحتلال يستهدف البنية القانونية والنقابية في محاولة لتقويض صمود الفلسطينيين

شبانة: الاحتلال يستهدف البنية القانونية والنقابية في محاولة لتقويض صمود الفلسطينيين

الشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير: جهود متواصلة لتصدير المنتجات الزراعية من قلقيلية إلى الخارج

الشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير: جهود متواصلة لتصدير المنتجات الزراعية من قلقيلية إلى الخارج

(حماس) تدعو إلى تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف التجويع والإبادة في غزة

(حماس) تدعو إلى تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف التجويع والإبادة في غزة

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" قريباً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر