ليبيا ترحل مئات المصريين بينهم حالة إصابة بفيروس الإيدز

ليبيا ترحل مئات المصريين بينهم حالة إصابة بفيروس الإيدز
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، الجمعة، ترحيل 274 مهاجراً غير شرعي من الجنسية المصرية عبر منفذ إمساعد البري، بينهم حالة إصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

وأوضح الجهاز، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك"، أن هذه العملية تأتي ضمن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن داخل المدن الليبية وخارجها.

عمليات ميدانية واسعة
وأشار البيان إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة نفذت تحركات ميدانية تكتيكية وفق خطة معدلة، انتقلت خلالها من التمركز داخل مدينة طبرق إلى الانتشار الخارجي على الطرق والمحاور الصحراوية جنوب المدينة، بهدف قطع طرق التهريب وإحكام السيطرة على ممراته.

وأضاف أن قواته نفذت عمليات تمشيط شاملة للمسالك الوعرة بمناطق جنوب المرصص والسبيع وحتى الطريق الصحراوي المفتوح مؤخراً، ما أسفر عن ضبط 167 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مصرية وسودانية.

وأكد الجهاز أنه تم نقل الموقوفين إلى مركز إيواء طبرق لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لترحيلهم، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

