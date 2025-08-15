عربي

الحكومة اللبنانية ترد على ‏"تهديدات" أمين عام حزب الله

رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الجمعة، من "تصرفات غير مسؤولة" قد تؤجج الفتنة الداخلية، مؤكداً أن أي تهديد بالحرب الأهلية مرفوض جملة وتفصيلاً، في رد مباشر على تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، التي اعتبر فيها أن خطة الحكومة لنزع سلاح الحزب قد تؤدي إلى حرب أهلية.

وقال سلام في تصريحات صحفية: "لا يوجد أي حزب في لبنان مخوّل بحمل السلاح خارج إطار الدولة، وقراراتنا لبنانية خالصة تُتخذ في مجلس الوزراء، ولا أحد يمليها علينا". وأضاف: "لم يطلب أحد تسليم سلاح حزب الله إلى العدو الإسرائيلي كما يُروّج، بل إلى الجيش اللبناني الذي نرفض التشكيك في وطنيته".

وشدد سلام على تمسك حكومته بـ"اتفاق الطائف" الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، محذراً من أن الخطاب التحريضي يهدد الاستقرار الوطني.

مواقف رافضة للتصعيد
في سياق متصل، أصدر رؤساء الجمهورية السابقون أمين الجميل وميشال سليمان، ورؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، بياناً مشتركاً أدانوا فيه تصريحات حزب الله، داعين إلى "التهدئة وتجنب المواقف المتشنجة" بما يساهم في إخضاع السلاح لسلطة الدولة، واستعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وقرارها الوطني الحر.

كما أدان البيان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وخرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر 2024، مطالبين بتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان الخارجي.

تصعيد من حزب الله
وكان نعيم قاسم قد هاجم قرار الحكومة تكليف الجيش بوضع خطة لنزع سلاح الحزب قبل نهاية العام، متهماً إياها بـ"تنفيذ مشروع أميركي - إسرائيلي"، ومعتبراً أن القرار "يخالف ميثاق العيش المشترك ويعرض البلاد لأزمة كبرى".

وأضاف قاسم: "المقاومة تستمد شرعيتها من الدماء والتحرير، لا من الحكومة، ولا تحتاج إذناً منها"، داعياً إلى ترك مهمة مواجهة إسرائيل للحزب وعدم "زج الجيش في فتنة داخلية".

وأشار إلى أن حزب الله وحركة أمل قررا تأجيل الاحتجاجات المقررة ضد الخطة، مع إبقاء خيار التصعيد مفتوحاً، وصولاً - إذا لزم الأمر - إلى التظاهر أمام السفارة الأميركية في بيروت.

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

إصابة أربعة سوريين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج &quot;خدمة العلم&quot; قريباً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ولاية تبسة بالجزائر

قصف إسرائيلي يستهدف محطة كهرباء في صنعاء

الجزائر.. مصرع 18 شخصا وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلة في واد الحراش

31 دولة عربية وإسلامية: تصريحات نتنياهو عن &quot;إسرائيل الكبرى&quot; تهديد للأمن القومي العربي

وزير العدل اللبناني: تصريحات حزب الله تهدد السلم الأهلي وتضرب مؤسسات الدولة

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

الأمم المتحدة تدين تهديد بن غفير للأسير مروان البرغوثي في زنزانته

(أوتشا): نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية

&quot;الخارجية&quot; الفلسطينية: نطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

شبانة: الاحتلال يستهدف البنية القانونية والنقابية في محاولة لتقويض صمود الفلسطينيين

الشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير: جهود متواصلة لتصدير المنتجات الزراعية من قلقيلية إلى الخارج

(حماس) تدعو إلى تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف التجويع والإبادة في غزة

غزة: ثلاث وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

