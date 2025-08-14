سوريا.. قتلى وجرحى جراء انفجار مستودع أسلحة في إدلب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، سقوط أربعة قتلى، وإصابة خمسة أشخاص بجروح، في حصيلة أولية لانفجار وقع في محافظة إدلب.وكان سكان في إدلب، بسماع دوي انفجارات عند الأطراف الغربية للمدينة، وفق ما نقلت وسائل إعلام سورية.وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته، إلى دوي "انفجارات عنيفة متتالية داخل مقر لمقاتلين أجانب، غير سوريين، يضم مستودع ذخيرة، تزامنت مع تحليق طيران مسيّر في الأجواء".وأسفرت الانفجارات عن "تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، وسط حالة من الذعر بين السكان والمارة في المنطقة"، وفق المرصد.وتأتي الحادثة وسط توتر أمني متصاعد في إدلب، التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة عدة انفجارات مشابهة في مستودعات سلاح، كان بعضها نتيجة قصف مجهول المصدر، وأخرى بسبب أخطاء فنية أو تخزين غير آمن للذخيرة.