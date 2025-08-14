مصر: طالبنا بإيضاحات حول ما أثير بشأن "إسرائيل الكبرى"

رام الله - دنيا الوطنأكدت جمهورية مصر العربية، حرصها على إرساء السلام في الشرق الاوسط، وإدانته لما أثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى "إسرائيل الكبرى".وطالبت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر عنها، الليلة الماضية، بإيضاحات لذلك في ظل ما يعكسه هذا الأمر من إثارة لعدم الاستقرار وتوجه رافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة والإصرار على التصعيد.وشددت الخارجية المصرية على أن هذا الأمر "يتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام والراغبة في تحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة".وأكدت أنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولا لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.