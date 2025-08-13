عربي

الأردن يدين تصريحات نتنياهو: أوهام عبثية تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إنه متعلقٌ بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، ورفضتها باعتبارها تصعيدًا استفزازيًّا خطيرًا، وتهديدًا لسيادة الدول، ومخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّد السفيرسفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم الوزارة، "رفض المملكة المطلق لهذه التصريحات التحريضية"، مشدّدًا على أن "هذه الأوهام العبثيّة التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني"، مُضيفًا أن هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دوليًّا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين.

وشدّد السفير القضاة على أن "هذه الادّعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية ويروّجون لها تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، وبما يتطلب موقفًا دوليًّا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها ومحاسبة مُطلقيها".

كما شدّد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريًّا لوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المُهدِّدة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

تصريحات نتنياهو

وكان نتنياهو قد أعرب عن تمسكه بما وصفه بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، وهي فكرة توسعية تشمل أراضي خارج حدود الكيان الحالية، من بينها أجزاء من مصر والأردن.

وفي مقابلة بثتها قناة (آي 24) الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، قال نتنياهو: "أنا في مهمة تمتد عبر الأجيال. أجيال من اليهود حلمت بالقدوم إلى هنا، وستأتي أجيال أخرى بعدنا".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت مهمته تمثل الشعب اليهودي، أجاب: "إذا كنت تسألني إن كنت أشعر أنني في مهمة تاريخية وروحية، فالجواب نعم".

وسبق لوزراء في حكومته أن أعلنوا عن طموحات بالسيطرة على أراضٍ في الأردن ومصر ضمن مشروع "إسرائيل الكبرى".

