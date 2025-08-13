عربي

الرئيس اللبناني: نرغب بالتعاون مع إيران "ضمن حدود السيادة".. ونرفض التدخل بشؤوننا الداخلية

جوزيف عون خلال لقاء علي لاريجاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون،  اليوم الأربعاء، إن لبنان يرغب في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة، لكنه يرفض أي تدخل في شؤون بلاده الداخلية، مشيرا إلى أن لغة بعض المسؤولين الإيرانيين في الآونة الأخيرة غير مساعدة.

تصريحات عون جاءت خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مع وفد ضم مسؤولين ومستشارين وسفير طهران لدى بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأضاف عون أن "لبنان راغب في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمين على الاحترام المتبادل".

كما لفت إلى أن الجميع "دفع ثمنا غاليا للاستقواء بالخارج على اللبناني الآخر في الداخل، والعبرة التي يستخلصها اللبنانيون هي أنه من غير المسموح لأي جهة كانت ومن دون أي استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج".

وبين أن "الصداقة التي نريد ان تجمع بين لبنان وإيران لا يجب ان تكون من خلال طائفة واحدة أو مكون لبناني واحد بل مع جميع اللبنانيين".

وأوضح عون أن: "اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين، غير مساعدة".

وتابع الرئيس اللبناني: "نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة، ونريد أن تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز".

كما أكد أن "لبنان الذي لا يتدخل مطلقا بشؤون أي دولة أخرى ويحترم خصوصياتها ومنها إيران، لا يرضى أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية".

واعتبر أن "أي تحديات تأتي من العدو الإسرائيلي أو من غيره، هي تحديات لجميع اللبنانيين وليس لفريق منهم فقط، وأهم سلاح لمواجهتها هو وحدة اللبنانيين".

‏ من جانبه، قال لاريجاني إن "إيران ترغب في تعزيز علاقاتها مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني على كافة الأصعدة، وأنوّه بالدور الذي يلعبه الرئيس عون في زيادة متانة الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف داخل الطوائف اللبنانية كافة ومع جميع مكونات الشعب اللبناني".

كما قال إن "إيران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، و ما أدليت به لدى وصولي إلى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية الإيرانية".

وشدد على أن "إيران لا ترغب في حدوث أي ذرة خلل في الصداقة أو في العلاقات مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وهي راغبة في مساعدة لبنان إذا ما رغبت الحكومة اللبنانية بذلك".

ولدى وصوله مطار رفيق الحريري الدولي صباح الأربعاء، قال لاريجاني للصحفيين إن بلاده ستقف إلى جانب شعب لبنان في مختلف الظروف.

وإضافة إلى عون، أفاد لاريجاني بأنه سيعقد لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نواف سلام.

ووصل لاريجاني إلى بيروت قادما من العراق، في زيارة رسمية ليوم واحد، وفق بيان للسفارة الإيرانية ببيروت.

وتأتي الزيارة بعد أيام من تصريحات إيرانية برفض أي مسعى لنزع سلاح (حزب الله)، إثر قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة.

