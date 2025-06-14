شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخين أُطلقا من غزة في منطقة نير عوز دون إصابات

الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخين أُطلقا من غزة في منطقة نير عوز دون إصابات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، رصد سقوط صاروخين أُطلقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنة "نير عوز" الواقعة ضمن ما يُعرف بغلاف غزة، دون أن تسفر عن إصابات.

وأفاد بيان للجيش أن صفارات الإنذار دوت في نير عوز، نتيجة إطلاق الصواريخ، قبل أن يتبين أن القذيفتين سقطتا في مناطق مفتوحة.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن الصاروخين لم يُسفرا عن أضرار بشرية أو مادية، مضيفًا أن التقييم الأولي يشير إلى أنهما أُطلقا من شمال القطاع.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول عسكري قوله إن "جبهة غزة باتت ثانوية في ظل تحول إيران إلى الساحة الرئيسية للعمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة".

وفي السياق، أفادت مصادر طبية باستشهاد 17 مواطناً وعدد من الجرحى جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع، بينها حي الشجاعية شرق غزة، ومنطقة السودانية شمال القطاع، وخان يونس جنوبًا.

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