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دولي

عُمان تحسم الجدل بشأن محادثات طهران وواشنطن

عُمان تحسم الجدل بشأن محادثات طهران وواشنطن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، السبت، أن الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، التي كان من المقرر عقدها في العاصمة مسقط يوم الأحد، لن تُعقد في موعدها، مؤكدًا تعثر المسار التفاوضي في ظل التصعيد الإقليمي.

وأوضح البوسعيدي أن بلاده لا تزال تؤمن بأن "الدبلوماسية والحوار يمثلان السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم"، داعيًا إلى ضبط النفس وتغليب الحلول السياسية.

ويأتي الإعلان بعد ساعات من تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اعتبر فيه أن استمرار المحادثات غير المباشرة مع واشنطن بات "غير مبرر"، متهمًا الولايات المتحدة بدعم الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران.

وقال عراقجي في اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، إن "الأعمال العدائية لإسرائيل ما كانت لتتم لولا الدعم الأميركي المباشر"، مؤكدًا أن "الاستمرار في الحوار مع واشنطن لا يمكن تبريره بينما يُقتل المدنيون الإيرانيون تحت الغارات".

من جهته، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن بلاده لن تنخرط في أي مفاوضات في ظل ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي المتواصل"، مشيرًا إلى أن "التركيز الكامل للدبلوماسية الإيرانية بات منصبًا على التصدي لهذا العدوان".

في المقابل، أكّد مسؤول في الإدارة الأميركية أن واشنطن ما زالت حريصة على استئناف المحادثات مع إيران رغم التوترات، في وقت تُبدي فيه الأخيرة موقفًا متشددًا حيال استئناف الحوار.

ويأتي تعليق المحادثات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا خطيرًا بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

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