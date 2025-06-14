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دولي

انفجار في مصفاة للغاز جنوب إيران.. وإسرائيل تتوعد: "طهران ستحترق" إذا تواصل القصف

انفجار في مصفاة للغاز جنوب إيران.. وإسرائيل تتوعد: "طهران ستحترق" إذا تواصل القصف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت، اندلاع حريق ضخم في مصفاة "فجر جم" في حقل بارس للغاز جنوب البلاد، إثر هجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس"، في أول استهداف إسرائيلي لقطاع الطاقة داخل إيران.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بوقوع "انفجار قوي" في موقع المصفاة بمدينة كنغان الساحلية بمحافظة بوشهر، أعقبه اشتعال النيران بشكل كثيف، مؤكدة أن فرق الطوارئ والدفاع المدني تتعامل مع الحادث. فيما لم تصدر معلومات رسمية حتى الآن بشأن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

وذكرت وكالة "فارس" أن الهجوم استهدف "القسم 14 من حقل بارس الجنوبي للغاز"، وهو ما قد يشير إلى توسيع نطاق الاستهداف ليشمل البنية التحتية الحيوية في قطاع الطاقة الإيراني، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية باتت تملك "حرية الحركة الكاملة" في المجال الجوي الإيراني، من غرب البلاد وصولاً إلى العاصمة طهران، مشيراً إلى تنفيذ أكثر من 70 طائرة مقاتلة ضربات جوية على أكثر من 40 هدفاً حساساً خلال الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش، إيفي ديفرين، إن "طهران لم تعد محصنة"، موضحاً أن الضربات شملت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومراكز لإنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية.

وفي تصريحات أكثر حدة، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن "طهران ستحترق" إذا واصلت إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، مع استمرار الهجمات الجوية على مواقع في تبريز، لورستان، همدان، وكرمنشاه.

من جهتها، ردّت إيران بإطلاق عشرات الصواريخ مساء الجمعة وفجر السبت، قالت إنها استهدفت منشآت عسكرية داخل إسرائيل. وأعلنت تل أبيب اعتراض معظم المقذوفات، إلا أن مناطق سكنية في تل أبيب تعرضت لأضرار جسيمة، وأُبلغ عن سقوط ضحايا.

ووفق ما أعلنه سفير إيران لدى الأمم المتحدة، فإن الهجمات الإسرائيلية أسفرت حتى الآن عن مقتل 78 شخصاً، بينهم 20 طفلاً على الأقل، فيما تواصلت عمليات الإنقاذ وسط أنقاض المباني المستهدفة.

كما أكدت طهران مقتل عدد من كبار قادتها العسكريين، أبرزهم اللواء غلام رضا محرابي، واللواء مهدي رباني، ليرتفع عدد كبار القادة الذين لقوا حتفهم منذ بدء الهجمات إلى أكثر من 20 قائداً.

وتزامناً مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير منشآت نووية ومواقع عسكرية، بينها مركز لتخصيب اليورانيوم في أصفهان، وقاعدة عسكرية في تبريز، بينما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدمير القسم العلوي من منشأة "فوردو"، دون تسجيل أي تسرب إشعاعي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات دولية من خطر انزلاق الأوضاع نحو مواجهة إقليمية شاملة، فيما وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراً لطهران من أن "الضربات القادمة ستكون أكثر عنفاً"، داعياً إلى العودة للمفاوضات النووية.

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