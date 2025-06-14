شؤون فلسطينية

الصحة: 90 شهيداً و605 مصابين في غزة خلال 48 ساعة

الصحة: 90 شهيداً و605 مصابين في غزة خلال 48 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، عن وصول 90 شهيداً و605 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الشوارع، وسط صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب كثافة القصف.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى 55,297 شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى 128,426 مصاباً.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 فقط، بلغ 5,014 شهيداً، و16,385 مصاباً.

وفيما يتعلق بشهداء المساعدات، أوضحت "الصحة" أن 29 شهيداً و380 مصاباً وصلوا المستشفيات خلال اليومين الماضيين، لترتفع الحصيلة إلى 274 شهيداً وأكثر من 2,532 مصاباً جراء استهداف المواطنين بالقرب من مراكز توزيع المساعدات الأمريكية.

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