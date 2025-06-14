دولي

60 قتيلاً بينهم 20 طفلاً في قصف إسرائيلي على مجمع سكني بطهران

60 قتيلاً بينهم 20 طفلاً في قصف إسرائيلي على مجمع سكني بطهران
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التلفزيون الإيراني، السبت، مقتل 60 شخصاً، بينهم 20 طفلاً، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجمعاً سكنياً في العاصمة طهران مساء الجمعة.

وأوضح التقرير أن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من انتشال جثامين 38 من الضحايا، من بينهم 10 أطفال، فيما تتواصل عمليات رفع الأنقاض وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا.

وكانت إسرائيل قد شنت فجر الجمعة، سلسلة غير مسبوقة من الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران، ضمن عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية، بالإضافة إلى مواقع عسكرية وقادة بارزين.

وفي المقابل، ردّت إيران مساء الجمعة وحتى فجر السبت بإطلاق موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه مواقع إسرائيلية، ما رفع منسوب التوتر الإقليمي إلى مستويات خطيرة.

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