الخارجية الإيرانية: لم يُتخذ قرار نهائي بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الجولة المقبلة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، المقررة في 15 يونيو، لم تُلغَ رسمياً حتى الآن، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن انعقادها لم يُتخذ بعد.ونقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية عن بقائي قوله: "لم يتضح بعد ما القرار الذي سنتخذه في 15 يونيو بشأن هذه المسألة"، في ظل التوتر المتصاعد بعد الهجوم الإسرائيلي الواسع على الأراضي الإيرانية.وكان بقائي قد صرح في وقت سابق أن "المفاوضات باتت بلا معنى" بعد ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي"، معتبراً أن من غير المنطقي تصديق أن إسرائيل نفذت الهجوم دون تنسيق أو دعم مباشر من الولايات المتحدة.وتتفاوض طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني منذ أبريل، بوساطة سلطنة عُمان، وكان من المفترض أن تُعقد الجولة السادسة من المحادثات في مسقط يوم الأحد، لكن التصعيد العسكري الأخير ألقى بظلال من الشك حول إمكانية انعقادها.يأتي ذلك في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق التي حملت اسم "الأسد الصاعد"، واستهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة البارزين في الحرس الثوري.وردت إيران بإطلاق عملية "الوعد الصادق 3"، تضمنت هجمات صاروخية استهدفت مواقع إسرائيلية، في تصعيد غير مسبوق بين الطرفين.