إيران تعلن مقتل نائبين لرئيس هيئة الأركان في الضربات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، مقتل نائبين لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في أعقاب الضربات الجوية الواسعة التي شنّتها إسرائيل على مواقع داخل الأراضي الإيرانية فجر الجمعة.وذكرت التقارير أن اللواء غلام رضا محرابي، رئيس شؤون الاستخبارات العسكرية، واللواء مهدي رباني، نائب رئيس شؤون العمليات، قُتلا في الهجمات، لينضما إلى قائمة من كبار القادة الذين سقطوا في هذه العملية غير المسبوقة.ويأتي هذا الإعلان ضمن حصيلة أولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 78 شخصاً، بينهم عدد كبير من كبار المسؤولين العسكريين، في أكبر ضربة إسرائيلية تُنفذ ضد إيران حتى الآن.وكانت مصادر إيرانية رسمية قد أعلنت، الجمعة، مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، الجنرال إسماعيل قاآني، الذي خلف قاسم سليماني بعد اغتياله بغارة أميركية عام 2020.من جانبها، أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدرين إقليميين أن الضربات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بينهم قائد الحرس الثوري وقائد القوات الجوفضائية.وفي الوقت الذي أكدت فيه إيران سقوط هذا العدد من القادة، شدد المرشد الأعلى علي خامنئي على أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فوراً"، متوعداً برد قاسٍ على الهجمات.في المقابل، اتهمت طهران الولايات المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل، معتبرة أن واشنطن قدّمت دعماً استخبارياً وسياسياً للهجمات، وأنها تتحمّل جزءاً من المسؤولية عن تبعات التصعيد.