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الأردن:3 إصابات جراء سقوط جسم على منزل في إربد

الأردن:3 إصابات جراء سقوط جسم على منزل في إربد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، صباح السبت، عن إصابة 3 أشخاص إثر سقوط جسم متفجر على منزل في منطقة إيدون بمحافظة إربد شمالي المملكة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى، ووصفت حالتهم العامة بالمستقرة.

وأوضحت المديرية أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادث، وفرضت طوقاً أمنياً حول الموقع، الذي تعرض لأضرار مادية نتيجة اختراق الجسم لجدار المنزل، وتحطم زجاج عدد من المركبات والمنازل المجاورة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

ووفق المعلومات الأولية، فإن الجسم الذي سقط يُعتقد أنه شظايا من صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضها في الجو، لتناثرت بعض شظاياها داخل الأراضي الأردنية.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة، والإبلاغ الفوري عنها عبر رقم الطوارئ، مشددة على ضرورة الالتزام بالبقاء في أماكن آمنة خلال إطلاق صافرات الإنذار.

من جهته، شدد أحمد النعيمات، مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على ضرورة تجنب الأماكن المكشوفة، وعدم الصعود إلى أسطح المنازل، والتقيد التام بالإرشادات الرسمية.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، إعادة فتح المجال الجوي الأردني أمام حركة الطيران اعتباراً من الساعة 7:30 صباحاً، بعد إغلاق مؤقت جاء ضمن إجراءات احترازية. وأشار إلى أن تقييم المخاطر أظهر أن الوضع آمن حالياً، لافتاً إلى أن مطار الملكة علياء الدولي شهد إلغاء عدد من الرحلات خلال الساعات الماضية، ويتم التنسيق مع شركات الطيران لإعادة جدولة الرحلات وضمان انسيابية الحركة الجوية.

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