عربي

لبنان يعيد فتح مجاله الجوي مؤقتًا

لبنان يعيد فتح مجاله الجوي مؤقتًا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، السبت، أن لبنان أعاد فتح مجاله الجوي مؤقتًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش)، بعد إغلاق احترازي جاء على خلفية التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

ونقلت الوكالة عن مديرية الطيران المدني أن المجال الجوي اللبناني سيُغلق مجددًا اعتبارًا من الساعة العاشرة والنصف مساء السبت (19:30 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة السادسة من صباح الأحد (03:00 بتوقيت غرينتش).

من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، إعادة فتح المجال الجوي بالتنسيق مع مديرية الطيران المدني، موضحًا أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت "فرضتها اعتبارات أمنية بحتة"، مؤكدًا أن "سلامة المسافرين والمرافق الجوية تبقى أولوية قصوى".

وأعرب رسامني عن اعتذاره للمسافرين القادمين والمغادرين عن أي إرباك طرأ على جدول رحلاتهم، مشيرًا إلى أن شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) ستقوم بإعادة جدولة رحلاتها وفق التوقيت الجديد، وستصدر بيانًا تفصيليًا بهذا الشأن في أقرب وقت.

وكان لبنان قد أغلق مجاله الجوي مساء الجمعة كإجراء احترازي عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، والذي جاء ردًا على ضربات جوية إسرائيلية غير مسبوقة استهدفت أكثر من 200 موقع عسكري ونووي داخل إيران.

أخبار ذات صلة

الأردن:3 إصابات جراء سقوط جسم على منزل في إربد

الأردن:3 إصابات جراء سقوط جسم على منزل في إربد

لبنان يعيد فتح مجاله الجوي مؤقتًا

لبنان يعيد فتح مجاله الجوي مؤقتًا

الأردن: سقوط أجسام جوية إيرانية وإسرائيلية في عدة مناطق دون تسجيل إصابات

الأردن: سقوط أجسام جوية إيرانية وإسرائيلية في عدة مناطق دون تسجيل إصابات

لأول مرة.. الأردن يعلن تفعيل صافرات الإنذار حال اختراق أجوائه

لأول مرة.. الأردن يعلن تفعيل صافرات الإنذار حال اختراق أجوائه

مصر: زيارات معبر رفح والمناطق الحدودية مع غزة تتطلب موافقة مسبقة

مصر: زيارات معبر رفح والمناطق الحدودية مع غزة تتطلب موافقة مسبقة

&quot;الدعم السريع&quot; يعلن السيطرة على المثلث الحدودي مع مصر وليبيا بعد انسحاب الجيش السوداني

"الدعم السريع" يعلن السيطرة على المثلث الحدودي مع مصر وليبيا بعد انسحاب الجيش السوداني

إصابة ممرض في المستشفى الأردني الميداني بشظايا قصف جنوب قطاع غزة

إصابة ممرض في المستشفى الأردني الميداني بشظايا قصف جنوب قطاع غزة

الكويت..رفع اسم الداعية العجمي من قائمة الإرهاب الدولية

الكويت..رفع اسم الداعية العجمي من قائمة الإرهاب الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلها العام

الطقس: أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلها العام

&quot;التعليم العالي&quot;:تعليق الفعاليات الوجاهية في الجامعات اعتبارًا من السبت

"التعليم العالي":تعليق الفعاليات الوجاهية في الجامعات اعتبارًا من السبت

وزارة الاقتصاد تطمئن المواطنين: السلع الأساسية تكفي لـ6 أشهر

وزارة الاقتصاد تطمئن المواطنين: السلع الأساسية تكفي لـ6 أشهر

الحكومة تفعل لجان الطوارئ وتتوعد بالتصدي الحازم لأي استغلال للمواطنين

الحكومة تفعل لجان الطوارئ وتتوعد بالتصدي الحازم لأي استغلال للمواطنين

الاحتلال يغلق جميع مداخل نابلس

الاحتلال يغلق جميع مداخل نابلس

&quot;الأوقاف&quot; تستنكر إغلاق الاحتلال المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

"الأوقاف" تستنكر إغلاق الاحتلال المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

10 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

10 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثمان أحد أسراه في خان يونس

الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثمان أحد أسراه في خان يونس

منوعات

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

عربي

لبنان يعيد فتح مجاله الجوي مؤقتًا

لبنان يعيد فتح مجاله الجوي مؤقتًا

الأردن: سقوط أجسام جوية إيرانية وإسرائيلية في عدة مناطق دون تسجيل إصابات

الأردن: سقوط أجسام جوية إيرانية وإسرائيلية في عدة مناطق دون تسجيل إصابات

لأول مرة.. الأردن يعلن تفعيل صافرات الإنذار حال اختراق أجوائه

لأول مرة.. الأردن يعلن تفعيل صافرات الإنذار حال اختراق أجوائه

مصر: زيارات معبر رفح والمناطق الحدودية مع غزة تتطلب موافقة مسبقة

مصر: زيارات معبر رفح والمناطق الحدودية مع غزة تتطلب موافقة مسبقة