لبنان يعيد فتح مجاله الجوي مؤقتًا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، السبت، أن لبنان أعاد فتح مجاله الجوي مؤقتًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش)، بعد إغلاق احترازي جاء على خلفية التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.ونقلت الوكالة عن مديرية الطيران المدني أن المجال الجوي اللبناني سيُغلق مجددًا اعتبارًا من الساعة العاشرة والنصف مساء السبت (19:30 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة السادسة من صباح الأحد (03:00 بتوقيت غرينتش).من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، إعادة فتح المجال الجوي بالتنسيق مع مديرية الطيران المدني، موضحًا أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت "فرضتها اعتبارات أمنية بحتة"، مؤكدًا أن "سلامة المسافرين والمرافق الجوية تبقى أولوية قصوى".وأعرب رسامني عن اعتذاره للمسافرين القادمين والمغادرين عن أي إرباك طرأ على جدول رحلاتهم، مشيرًا إلى أن شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) ستقوم بإعادة جدولة رحلاتها وفق التوقيت الجديد، وستصدر بيانًا تفصيليًا بهذا الشأن في أقرب وقت.وكان لبنان قد أغلق مجاله الجوي مساء الجمعة كإجراء احترازي عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، والذي جاء ردًا على ضربات جوية إسرائيلية غير مسبوقة استهدفت أكثر من 200 موقع عسكري ونووي داخل إيران.