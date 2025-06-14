دولي

إسرائيل تنفي إسقاط طائرتين حربيتين داخل إيران: "خبر كاذب"

إسرائيل تنفي إسقاط طائرتين حربيتين داخل إيران: "خبر كاذب"
رام الله - دنيا الوطن
نفى مسؤول إسرائيلي، الجمعة، صحة ما أوردته وسائل إعلام إيرانية بشأن إسقاط إيران لطائرتين حربيتين إسرائيليتين داخل أجوائها، واصفًا تلك التقارير بأنها "أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة".وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لوكالات أنباء: "التقارير التي تتحدث عن إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين هي أخبار كاذبة".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قد أفادت في وقت سابق بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرتين إسرائيليتين على الأقل كانتا تحلقان في المجال الجوي الإيراني، دون تقديم تفاصيل إضافية عن مكان سقوط الطائرتين أو توقيت الحادث.

وتأتي هذه المزاعم في ظل تصعيد عسكري متبادل بين إسرائيل وإيران، شمل هجمات جوية وضربات صاروخية عبر الجبهات، أبرزها هجوم إسرائيلي استهدف مواقع نووية وعسكرية داخل الأراضي الإيرانية، ورد طهران بسلسلة من الهجمات الجوية والصاروخية على مواقع داخل إسرائيل.

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