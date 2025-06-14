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(صور وفيديو) ..انفجارات وحرائق قرب مطار مهرآباد في طهران

(صور وفيديو) ..انفجارات وحرائق قرب مطار مهرآباد في طهران
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، فجر السبت، بسماع دوي انفجارات قرب مطار مهرآباد غرب العاصمة الإيرانية طهران، في تطور أمني جديد وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة، تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع حرائق وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من محيط المطار، فيما لم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق رسمي حتى الآن حول طبيعة الانفجارات أو مصدرها.

ويُعد مطار مهرآباد من المطارات الحيوية في العاصمة، ويستخدم بشكل رئيسي للرحلات الداخلية، كما يضم منشآت عسكرية ومقار لوجستية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل، عقب الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع حساسة داخل إيران، والرد الإيراني بوابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.



 

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